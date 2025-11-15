Bihar Election Results 2025

गन्ने के समर्थन मूल्य पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, लगा वादा खिलाफी का आरोप

बसपा विधायक शहजाद ने गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार वायदा खिलाफी कर रही है.

UTTARAKHAND SUGARCANE SUPPORT PRICE
गन्ने के समर्थन मूल्य पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 3:29 PM IST

रुड़की: उत्तराखंड में गन्ने का समर्थन मूल्य तय ना होने पर भी गन्ना किसान मजबूरी में गन्ने की फसल बेचने पर मजबूर हैं. उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के गन्ना किसानों को 30 रुपए प्रति कुंतल दाम बढ़ाकर 400 रुपए प्रति कुंतल का मूल्य घोषित करके गन्ना किसानों को राहत दी है. किसानों का कहना है कि गन्ने की तुलाई के बाद पर्ची पर गन्ने का भाव अंकित नहीं किया जा रहा. गन्ना किसान जल्द ही गन्ने के भाव में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे हैं. वहीं गन्ना किसानों को यूपी से अधिक गन्ने का समर्थन मुख्य मिलने की भी उम्मीद है.

उधर किसानों के हित में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती ने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है. उनका कहना है कि महंगाई के इस दौर में गन्ने का समर्थन मूल्य पेराई सत्र से पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार गन्ना किसानों को लेकर गंभीर नहीं है. उनका कहना है कि प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के साथ भेदभाव कर रही है.

इस दौरान लक्सर से बसपा विधायक शहजाद ने भी गन्ने के समर्थन मूल्य की घोषणा ना किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित करने को लेकर उनके द्वारा पत्र लिखा गया था, हालांकि पत्र के बाद गन्ने के दाम बढ़ाने का वायदा भी किया गया था, लेकिन सरकार वायदा खिलाफी कर रही है.

उधर दूसरी ओर गन्ना राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि गन्ना के दाम बढ़ाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है. गन्ना किसानों को किसी भी सूरत में निराश नहीं किया जाएगा. उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश से अधिक ही गन्ना किसानों को गन्ने के दाम मिलने की उम्मीद है. इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाती के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मैदान और पहाड़ की बात करना बेफिजूल की बात है. उत्तराखंड देवभूमि पर सबका हक है.

