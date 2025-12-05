आपदाग्रस्त धराली से लौटा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, गोदियाल ने सरकार को घेरा, दावों को बताया हकीकत से कोसों दूर
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धराली आपदा के मामले पर आज प्रेस वार्ता की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 5, 2025 at 8:43 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में धराली गया पार्टी का प्रतिनिधिमंडल देहरादून लौट आया है. कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने धराली आपदा ग्रस्त क्षेत्र से वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करके एक रिपोर्ट तैयार की है. इस रिपोर्ट को कांग्रेस राज्यपाल की सौंपेगी. प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कांग्रेस भवन देहरादून में प्रेस वार्ता कर अपने धराली दौरे के पूरी जानकारी दी.
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि धराली में आपदा राहत कार्यों को लेकर सरकार ने जो दावे किए है, वो हकीकत से कोसों दूर है. प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धराली के वर्तमान हालात को मीडिया के सामने रखा.
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि धराली आपदा में मृत लोगों की जो संख्या बताई है, उसमें भी विरोधाभास है. आपदा प्रबंधन विभाग ने धराली आपदा को लेकर 67 लोगों को मृत या गुमशुदा बताया है, जबकि सरकार मे राज्य मंत्री कर्नल कोठियाल ने एक बैठक में 147 लोगों के मलबे में दबे होने की बात कही है. वहीं अब राज्य सरकार की तरफ जो सफाई आई है, उसमें 52 लोगों को गायब या मृत बताया जा रहा है.
गोदियाल का कहना है कि सरकार इस विरोधाभास को दूर करें और प्रदेश की जनता व विपक्ष के समक्ष सच को लाए, क्योंकि आपदा राहत और बचाव कोई मजाक या राजनीति का मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय आधार है. उन्होंने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने वहां पाया कि आपदा के चार महीने बीत जाने के बावजूद राज्य सरकार धराली में पुनर्वास, पुनर्निर्माण, राहत और विस्थापन आदि के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा पाई है और ना ही किसी भी क्षेत्र में कोई पहल की गई है.
प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का आरोप है कि स्थानीय आपदा प्रभावितों के अनुसार 250 नाली नाप की जमीन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है. वहां 112 आवासीय मकान और करीब 70 होटल, रिजॉर्ट, होमस्टे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वहां केवल कुछ ही लोगों को मुआवजा दिया गया है. वहां मलबे के नीचे दबे हुए शवों को निकलने तक के उचित प्रयास नहीं किए गए हैं.
गोदियाल का कहना है कि वहां के निवासियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है. इसी धराली में आपदा पीड़ित एक महिला ने मानसिक दबाव में आत्महत्या कर ली है. बाजार पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं. वहां के सेब, राजमा और आलू उत्पादकों को इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है. धराली में 112 लोगों को पांच-पांच लाख की आर्थिक सहायता दी गई है, लेकिन उसमें भी 38 लोगों को यह कहकर छोड़ दिया गया है कि आपका मकान पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं. हकीकत यह है कि जो मकान वहां खड़े भी हैं, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और उनकी निचली मंजिल मलबे में दब गई है. सरकारी मदद के अभाव में उन्हें मजदूर लगाकर अपने खर्चे पर मलबे को हटाने का काम करना पड़ रहा है.
गोदियाल का कहना है कि कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने धराली की वर्तमान स्थिति को जो आकलन किया है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके जल्द राज्यपाल को दी जाएगी. इसके साथ ही कांग्रेस राज्यपाल से धराली में राहत कार्यों में प्रगति का आग्रह करेगी.
कांग्रेस की आपदा पीड़ितों के लिए मांग: अतीत में केदारनाथ में आई आपदा के बाद उस समय की सरकार ने वहां के व्यवसायियों, रिहायशी मकान के मालिकों को क्षति के स्व निर्धारण का अधिकार दिया था. इसी तरह सरकार धराली वासियों को स्व निर्धारण का अधिकार दे. उसी के अनुसार मुआवजा बांटे, सरकार वहां होटल, ढाबे चलाने वालों के सामने रजिस्ट्रेशन की बहानेबाजी ना करे, वहां जो भी किसी भी रूप में काम कर रहा था, और कोई भी काम कर रहा था, उसको यह मानते हुए कि वह वहां पर मौजूद थे, उसी के अनुसार उनको राहत राशि पहुंचाए. पुनर्स्थापना करने के लिए मलबे को साफ किया जाए. जबकि बाकी बची हुई जमीन पर धराली के निवासियों को पुनर्स्थापित किया जाए. उनका विस्थापन वहीं पर किया जाए और उन्हें दोबारा वही बसाया जाए.
पढ़ें---