ताजापोशी के बाद गणेश गोदियाल की पहली बैठक, कार्यकर्ताओं में भरा जोश, 2027 में कांग्रेस को जिताने पर फोकस

उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

ताजापोशी के बाद गणेश गोदियाल की पहली बैठक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 8:16 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 8:26 PM IST

देहरादून: बीते रोज पदभार ग्रहण करने के बाद उत्तराखंड में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय में सभी जिला अध्यक्षों के साथ पहली बैठक की. उसके बाद उन्होंने सभी एआईसीसी, पीसीसी मेंबरों, सभी फ्रंटल संगठन और वरिष्ठ नेताओं के साथ दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए 2027 के चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सोमवार सवेरे संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत चुने गए प्रदेश के सभी 27 जिलों के अध्यक्षों के साथ बैठक की. इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा और मनोज यादव मौजूद रहे.

ताजापोशी के बाद गणेश गोदियाल की पहली बैठक (ETV Bharat)

बैठक में गोदियाल ने कहा कि सभी जिला महानगर अध्यक्षों को अपने जिलों में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं और सक्रिय कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर संगठन को बूथ, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करना है. उन्होंने जिला अध्यक्षों को सभी संगठनात्मक व आंदोलनात्मक कार्यक्रम समान स्तर पर चलाने को कहा है.

बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि रविवार को नए कार्यभार को ग्रहण करने की व्यस्तता के बाद उन्हें आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करने का मौका मिला है. उन्होंने बताया कि जिला व महानगर अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फीडबैक उन्हें प्राप्त हुए हैं. चर्चा के दौरान कई जरूरी तथ्य भी सामने आए हैं. उन्होंने बताया कि सांगठनिक तौर पर जिलों और ब्लॉकों के पुनर्गठन और परिसीमन से संबंधित मांगे बहुत से जिला अध्यक्षों ने बैठक में उठाई. इस दिशा में कांग्रेस संगठन में संज्ञान लिया है. .

गोदियाल ने कहा कि 2027 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य का सवाल है. कांग्रेसी कार्यकर्ता यदि बूथ स्तर पर डट जाएं, तो कोई भी ताकत कांग्रेस को चुनाव में जीतने से नहीं रोक सकती है. उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर पूरी मजबूती से वापस लौटेंगे.

गोदियाल ने कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड की उम्मीदों को तोड़ा है, लेकिन इस बार कांग्रेस हर बूथ पर नई ताकत के साथ खड़ी होगी. बैठक में मौजूद रहे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता अब बदलाव चाहती है. राज्य की जनता बेरोजगारी, महंगाई और उपेक्षा से त्रस्त हो चुकी है और अब कांग्रेस की ओर उम्मीदों से देख रही है.

इस दौरान चुनाव अभियान समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ हरक सिंह रावत ने भी सभी नेताओं व पदाधिकारियों को 2027 के लिए मजबूत बूथ, सशक्त कार्यकर्ता और एकजुट नेतृत्व की रणनीति अपनाने का आग्रह किया है. बैठक में विधायक सुमित हृदयेश, विक्रम नेगी, अनुपमा रावत, लखपत बुटोला ने भी अपने विचार रखे.

