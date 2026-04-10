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कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा का बड़ा बयान, संपर्क में कई बड़े नेता, जल्द होगी ज्वाइनिंग

'कई जमीनी कार्यकर्ता और सीनियर लीडर संपर्क में, जारी रहेगा कांग्रेस ज्वाइनिंग का सिलसिला' यह बात कुमारी शैलजा ने कही है.

HARIDWAR KUMARI SELJA MEETING
हरिद्वार में कुमारी शैलजा (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 8:53 PM IST

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हरिद्वार: 'उत्तराखंड में अभी कई जमीनी और सीनियर नेता संपर्क में हैं, जो जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन करेंगे. आगे तक ज्वाइनिंग का सिलसिला जारी रहेगा.' यह दावा उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने हरिद्वार में किया है. इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को धार भी दी.

बीजेपी सरकार पर बरसीं कुमारी शैलजा: बता दें कि शुक्रवार यानी 10 अप्रैल को हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित जयराम आश्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली. इसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर कुमारी शैलजा ने कहा कि 'उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं से बातचीत का सिलसिला चल रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लिया जा रहा और आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा.'

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता में भी इस बार गहरा उत्साह है. जनता कह रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनाओ. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी से जनता दुखी हो चुकी है. बीजेपी के राज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं. महिलाओं और दलितों का उत्पीड़न हो रहा है. जबकि, उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ रही है और पलायन भी तेजी से हो रहा है.

बीजेपी नेताओं की जुबानें घोल रही जहर: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा के बयान पर पलटवार करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि 'बीजेपी के राज में नेता भारत की संस्कृति और सभ्यता से परे जाकर बयानबाजी कर रहे हैं. उनकी जुबानों से जहर घोलने का काम किया जा रहा है. इनकी जुबान हमारी संस्कृति और राजनीति से मेल नहीं खाती. इस बार इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं और जनता अपने वोट से जवाब देगी.'

गुटबाजी और नाराजगी को दूर किया जाएगा: कुमारी शैलजा ने दावा किया कि 'उत्तराखंड कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है. पार्टी के अंदर सब कुछ जल्द ठीक हो पाएगा. यदि किसी की नाराजगी भी है तो पार्टी फोरम पर उसे भी दूर किया जाएगा और सबको समझा भी लिया जाएगा. कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से बीजेपी को हराकर जीत भी दर्ज करेगी.'

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उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का भव्य स्वागत (फोटो- ETV Bharat)

भीड़ में कट गई नेताओं और पत्रकार की जेब, एक संदिग्ध को पकड़ा: उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के कार्यक्रम को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दिया. खड़खड़ी स्थित जयराम आश्रम में तमाम सीनियर लीडर और कार्यकर्ता शामिल हुए. इस बीच भीड़ में शामिल कुछ जेबकतरों ने लोगों की जेब पर हाथ साफ कर दिया.

इतना ही नहीं एक पत्रकार की जेब से 14 हजार, कांग्रेस नेता मोहित गर्ग के 5 हजार, पार्षद हिमांशु गुप्ता के 5 हजार, तुषार कपिल के करीब साढ़े हजार रुपए चोरी हो गए. पत्रकार ने भीड़ में शामिल एक संदिग्ध को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

महानगर कांग्रेस कमेटी ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया: महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कुमारी शैलजा के हरिद्वार में आयोजित बैठक से पहले भव्य स्वागत की तैयारी की गई. भीमगोड़ा के पास टेंट लगाया और उनके आने तक वहां कार्यकर्ता स्वागत की तैयारी में बैठे रहे. हालांकि, कुमारी शैलजा एक घंटा देरी से पहुंचीं, लेकिन भीमगोड़ा पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर कुमारी शैलजा का स्वागत किया. पुष्पवर्षा के साथ ही जमकर ढोल बजाए गए.

HARIDWAR KUMARI SELJA MEETING
कुमारी शैलजा, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत समेत तमाम नेता (फोटो- ETV Bharat)

'नाराज नहीं है हरीश रावत, मिलता रहता है मार्गदर्शन': नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 'पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नाराज नहीं है. ये करो और मरो की लड़ाई है. हरीश रावत भले ही मौन उपवास पर हों, लेकिन वो कांग्रेस को कभी कमजोर नहीं करेंगे, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कभी पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते.'

उन्होंने कहा कि 'समय-समय पर पार्टी को उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है. उनका एक लंबा राजनितिक जीवन रहा है और है. वो कभी कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं कर सकते.' यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के राज में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता उत्तराखंड को बचाने की लड़ाई लड़ेगा.

उत्तराखंड में जल्द होगा पीसीसी का गठन: नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होगा. प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी पीसीसी का गठन करने की बात सार्वजनिक मंच पर कही है. कांग्रेस की जितनी ही कमजोर इकाइयां है, उन्हें मजबूत किया जाएगा.

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