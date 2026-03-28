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दल बदल के डर से हुआ धामी कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का बड़ा दावा

कुमारी शैलजा उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी है. उन्होंने आज धामी कैबिनेट को लेकर बड़ा दावा किया है.

KUMARI SELJA MAJOR REVELATION
कुमारी शैलजा का बड़ा खुलासा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 28, 2026 at 5:17 PM IST

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Updated : March 28, 2026 at 5:29 PM IST

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दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा खास रहा. आज उत्तराखंड कांग्रेस ने अपना कुनबा बढ़ाते हुए 6 बड़े नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया है. इन 6 नेताओं में 3 पूर्व विधायक, एक पूर्व महापौर, एक पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शामिल है. इन सभी की ज्वाइनिंग दिल्ली में करवाई गई. ज्वाइनिंग के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बड़ा दावा किया.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा धामी सरकार ने दल बदल के डर कैबिनेट विस्तार किया. उन्होंने कहा बीजेपी को पता चल गया था कि कई नेता कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. ये संख्या और न बढ़े, पार्टी को नुकसान न हो, इसे देखते हुए धामी सरकार को आनन फानन में कैबिनेट विस्तार करना पड़ा.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा उत्तराखंड में आज क्या हालात हैं, सबकों पता हैं.लोगों में भाजपा सरकार के प्रति अविश्वास फैल चुका है. जगह जगह लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की खबरें हैं. बीजेपी राज में भ्रष्टाचार का बोल बाला है. कुमारी शैलजा ने कहा आज की कांग्रेस बदली हुई कांग्रेस है. कांग्रेस दिनों दिन मजबूत हो रही है. दूसरे दलों से नेता कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं. समाज से जुड़े लोग भी कांग्रेस में आना चाहते हैं.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा पार्टी आम लोगों के मुद्दों को उठा रही है. कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई लड़ रही है. कुमारी शैलजा ने कहा उत्तराखंड में बीजेपी बैकफुट पर है. कुमारी शैलजा ने कहा भाजपा राज में महिलाओं में अत्याचार हुये हैं. उन्होंने कहा आज लोगों में बड़ा रोष है. उन्होंने कहा कांग्रेस पूरे दल बल के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है.उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कांग्रेस में नया उत्साह है. जगह जगह जमीन पर काम हो रहा है. उन्होंने कहा आने वाले समय में सबको बदलाव देखने को मिलेगा.

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Last Updated : March 28, 2026 at 5:29 PM IST

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