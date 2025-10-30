ETV Bharat / state

उत्तराखंड कांग्रेस में 'कुर्सी' को लेकर 'खींचतान'! नीरज त्यागी बोले- मुलायम कुर्सियों का छोड़ना होगा मोह

देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के चुनाव से पहले आपस में ही कांग्रेसियों के बीच मान सम्मान की लड़ाई शुरू हो गई है. ऐसा ही कुछ देहरादून कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में देखने को मिला. जहां सम्मान पर ठेस पहुंचने से नाराज कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नीरज त्यागी अकेले प्रदेश मुख्यालय के परिसर में धरने पर बैठ गए. हालांकि, उन्होंने किसी भी नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है.

कुर्सी पर बैठकर पनप रहा अहंकार: कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नीरज त्यागी ने धरना दिए जाने के सवाल पर कहा कि जब देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब कांग्रेसजनों ने जमीन पर बैठकर ही इस लड़ाई की शुरुआत की थी. 'आगामी 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक है. ऐसी सूरत में कांग्रेस को बीजेपी जैसी ताकत से टकराना है, लेकिन हम लोगों में कुर्सी पर बैठकर अहंकार पनप रहा है. इसी अहंकार को खत्म करने के लिए उन्होंने जमीन पर बैठने का फैसला लिया है.'

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नीरज त्यागी का बयान (वीडियो- ETV Bharat)

गद्देदार और मुलायम कुर्सियों का छोड़ना होगा मोह: उन्होंने आहत होकर कांग्रेसी नेताओं को नसीहत दी है कि 'हमें बड़ी गद्देदार और मुलायम कुर्सियों को छोड़कर जमीन में बैठने की आदत डालनी चाहिए, जिससे जमीनी कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ जुड़ सके. ऐसा कदम उठाने से कांग्रेस के उन समर्पित कार्यकर्ताओं को समानता का एहसास होगा, जो साल 2002 से लगातार पार्टी के लिए मेहनत करते आ रहे हैं.'