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क्या है कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान? 23 नवंबर को देहरादून में होगा मेगा शो, जानिए पूरी प्लानिंग

कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान ( ETV Bharat )

उत्तराखंड कांग्रेस ने मंगलवार यानी 10 नवंबर से पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. कांग्रेस इस अभियान के जरिए अंकिता भंडारी हत्याकांड, भ्रष्टाचार के आरोपों, जमीन और नौकरियों से जुड़े मुद्दों और युवाओं की बेरोजगारी को लेकर जनता का समर्थन जुटाने की तैयारी में है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्रीनगर के गोला पार्क से इस पखवाड़े की शुरुआत की. साथ ही कार्यकर्ताओं से गांव, बाजार, ब्लॉक, जिला और शहरों में जाकर लोगों को अभियान से जोड़ने का आह्वान किया है. इस अभियान के दौरान लोग बैनर पर हस्ताक्षर करेंगे. पंजीकरण शीट में अपना नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगे. इसके बाद अभियान से जुटाए गए हस्ताक्षर राज्यपाल को सौंपे जाएंगे.