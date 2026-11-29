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कांग्रेस में तेज हुई कैंडिडेट सिलेक्शन प्रक्रिया, स्क्रीनिंग कमेटी मैराथन बैठकें

इसी बीच पार्टी की वरिष्ठ नेता की तरफ से सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से समय दिए जाने की प्रक्रिया को सकारात्मक संकेत माना जा रहा है. एक उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चार्ज शीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन सभी लोगों को व्यक्तिगत समय दे रही हैं और बिना जल्दबाजी के उनकी बात सुन रही हैं, उससे पार्टी की उम्मीदें बढ़ी हैं.

उन्होंने बताया दीपा दास मुंशी ने कल भी रात साढ़े आठ से पौने नौ बजे तक लगातार लोगों से मुलाकात की. वहीं आज सुबह 11 बजे से भी वह लगातार मैराथन बैठकें कर रही हैं. पार्टी नेताओं की बातों को समझ रही हैं. उन्होंने कहा प्रत्याशियों के चयन और अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों से पहले सभी नेताओं की बात सुनना जरूरी है.

उत्तराखंड कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी (ETV Bharat)

स्क्रीनिंग कमेटी को भी सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए. किसी के दबाव में फैसला लेने के बजाय यह समझना बेहतर है कि किस विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? वहां के लोग क्या चाहते हैं? उनके मुताबिक, स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष के पास विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की सर्वे रिपोर्ट भी मौजूद हैं. वह नेताओं से बातचीत करने के साथ-साथ इन रिपोर्टों का भी अध्ययन कर रही है. पूर्व में हुए एक-दो सर्वे को भी आधार बनाया गया है. नेताओं के फीडबैक के साथ उनका मिलान किया जा रहा है.