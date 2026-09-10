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महंगाई को लेकर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, गले में प्याज की माला, चीनी को लेकर भी बोला हल्ला

महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

देहरादून: देश और प्रदेश में बढ़ती महंगाई, रसोई के बढ़ते खर्च और आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ के विरोध में महानगर महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. महानगर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष उर्मिला थापा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एश्ले हॉल चौक पर भाजपा सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया. इस दौरान कांग्रेस की महिलाओं ने गले में चीनी की पुड़िया से बनी माला पहनकर बढ़ती महंगाई का विरोध किया, जबकि कुछ महिलाओं ने प्याज की माला गले में पहनी. इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बढ़ती महंगाई पर तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाने की मांग उठाई. प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना था कि लगातार बढ़ती कीमतों के कारण घर का बजट प्रभावित हो रहा है. आम परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य और केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला. महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV Bharat)