CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में फूंका पुतला
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कथित वोट चोरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयुक्त के इस्तीफा की मांग उठाई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 10, 2026 at 6:10 PM IST
देहरादून: कांग्रेस पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ मिलकर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चला रही है. कांग्रेस पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मुखर है. साथ ही इस्तीफे की मांग उठा रही है. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ियों और इस प्रक्रिया के तहत लाखों वोटो के नाम सूची से हटाये जाने को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रामक है.
आज से कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू कर दिया है. इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसके खिलाफ पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली थी. इसी परिपेक्ष में 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जाएगा.
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में फूंका पुतला @INCUttarakhand @UKGaneshGodiyal @BJP4UK खबर के लिए क्लिक करें https://t.co/zqjtMe9aX4 https://t.co/hihWFOs2AC— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 10, 2026
पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत कटी हुई सूचियों को दुरुस्त करने और मतदाताओं को दोबारा जोड़ने का काम करेंगे.
इधर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज इस अभियान के तहत यमुना कॉलोनी चौक से कृष्ण नगर चौक तक चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कथित वोट चोरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयुक्त के इस्तीफा की मांग उठाई. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सचिव रितेश छेत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर जिस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. संविधान के मूल भावना को आघात पहुंच रहा है. उससे देश के लोकतंत्र और जनता के मताधिकार के प्रति गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.
बता दें वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन चला रही है. कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस देशव्यापी आंदोलन को लीड कर रहे हैं. कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में हर रोज प्रदर्शन कर रहा है. वहीं, राज्यों में भी इसे लेकर अभियान चलाये जा रहे हैं.
पढे़ं- देहरादून में 'वोट बचाओ' यात्रा के तहत विपक्ष ने निकाला मार्च, मुख्य चुनाव आयुक्त का फूंका पुतला