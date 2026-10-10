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CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, देहरादून में फूंका पुतला

आज से कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू कर दिया है. इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग काम कर रहा है, उसके खिलाफ पहले दिन से ही कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली थी. इसी परिपेक्ष में 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान चलाया जाएगा.

पार्टी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ब्लॉक स्तर पर वोट बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत कटी हुई सूचियों को दुरुस्त करने और मतदाताओं को दोबारा जोड़ने का काम करेंगे.

इधर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज इस अभियान के तहत यमुना कॉलोनी चौक से कृष्ण नगर चौक तक चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली. इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कथित वोट चोरी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयुक्त के इस्तीफा की मांग उठाई. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सचिव रितेश छेत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर जिस प्रकार लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. संविधान के मूल भावना को आघात पहुंच रहा है. उससे देश के लोकतंत्र और जनता के मताधिकार के प्रति गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं.

बता दें वोट चोरी को लेकर कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन चला रही है. कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी इस देशव्यापी आंदोलन को लीड कर रहे हैं. कांग्रेस हाईकमान दिल्ली में हर रोज प्रदर्शन कर रहा है. वहीं, राज्यों में भी इसे लेकर अभियान चलाये जा रहे हैं.

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