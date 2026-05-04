ETV Bharat / state

बंगाल चुनाव पर गणेश गोदियाल बोले- यह प्रकृति का नियम, उत्तराखंड में होने जा रहा यही बदलाव

देहरादून: पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में रुझान आने के बाद जहां उत्तराखंड में भाजपाइयों में जश्न का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बंगाल के चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है. यही बदलाव आगामी चुनाव में उत्तराखंड में होने जा रहा है.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि 'बदलाव लोकतंत्र से परे नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से लोकतंत्र में बदलाव होना है और यही हुआ भी है.' उन्होंने कहा कि 'सुदूर दक्षिण के केरल में 10 साल के शासन में एक नया शासन आ सकता है, तो फिर हमारे उत्तर भारत के महत्वपूर्ण राज्य उत्तराखंड में भी इसी आस के साथ परिणाम को देख रहा हूं.'

उन्होंने कहा कि 'बंगाल में जो स्थिति थी, उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने कभी वहां पर सरकार बनाने की बात नहीं की. हालांकि कांग्रेस पार्टी को असम के नतीजे पर गौर करने की जरूरत है, लेकिन बंगाल के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं है.' गोदियाल ने कहा कि इसलिए बंगाल चुनाव पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं.