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कांग्रेस ने परिवर्तन संकल्प यात्रा एसआईआर के चलते की स्थगित, अब 10 अगस्त के बाद हो सकती है यात्रा

देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने देहरादून जिले की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली परिवर्तन संकल्प यात्रा को स्थगित कर दिया है. 2 अगस्त से देहरादून की अलग-अलग विधानसभाओं में यह यात्राएं आयोजित होनी थी, लेकिन पार्टी ने एसआईआर का हवाला देते हुए फिलहाल इस यात्रा को स्थगित कर दिया है.

कांग्रेस पार्टी ने यात्रा कार्यक्रम की अगली तारीख 10 अगस्त के बाद घोषित किए जाने का ऐलान किया है. पार्टी की ओर से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राज्य में चल रहे वोटो के सत्यापन अभियान के दूसरे चरण को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा स्थगित कर दी गई है और जल्द ही राज्य के सभी वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श के बाद परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत 10 अगस्त के बाद नई तारीखों के साथ की जा सकती है.

इधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सभी बूथ लेवल एजेंट, विधानसभा प्रभारियों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की प्रक्रिया में पूरी तत्परता के साथ और जिम्मेदारी के साथ एकजुट होने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि इस दूसरे चरण के दौरान हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रहे और किसी भी पत्र नागरिक का नाम अनावश्यक रूप से ना हटे, उन्होंने सभी बीएलए विधानसभा प्रभारियों और पार्टी पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यों में सावधानी बरतने के जरूरी निर्देश भी दिए हैं.