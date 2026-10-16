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अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली

कांग्रेस की बाइक रैली ( फोटो सोर्स- X@UKGaneshGodiyal )

बता दें कि कांग्रेस की बाइक रैली जीएमएस रोड बल्लूपुर चौक से होते हुए घंटाघर पहुंची. जहां कुमारी सैलजा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी एवं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.