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हरक सिंह रावत से जुड़े पारिवारिक विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा-पार्टी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं

कांग्रेस नेता हरक सिंह पारिवारिक विवाद मामला ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े पारिवारिक विवाद और उनकी पत्नी की ओर से उठाए गए सवालों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह उनका निजी मामला है, जिसमें पार्टी का कोई भी लेना-देना नहीं है. कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है.

कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि इस पूरे मामले से पार्टी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. यह पूरी तरह से कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है. राजेंद्र शाह ने कहा कि हरक सिंह रावत की पत्नी ने वीडियो जारी कर जो सवाल उठाए हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है और उनके सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यदि उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए.