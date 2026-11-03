हरक सिंह रावत से जुड़े पारिवारिक विवाद पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, कहा-पार्टी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं
Congress leader Harak Singh Rawat family Controversy कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े पारिवारिक विवाद पर प्रदेश में सियासत तेज है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 12:52 PM IST
देहरादून: कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े पारिवारिक विवाद और उनकी पत्नी की ओर से उठाए गए सवालों पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यह उनका निजी मामला है, जिसमें पार्टी का कोई भी लेना-देना नहीं है. कहा कि इससे पार्टी को कोई नुकसान होने वाला नहीं है.
कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि इस पूरे मामले से पार्टी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है. यह पूरी तरह से कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का व्यक्तिगत और पारिवारिक मामला है. राजेंद्र शाह ने कहा कि हरक सिंह रावत की पत्नी ने वीडियो जारी कर जो सवाल उठाए हैं, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है और उनके सवालों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. यदि उनकी तरफ से लगाए गए आरोपों में सच्चाई है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए.
उन्होंने हरक सिंह रावत की पत्नी दीप्ति रावत की ओर से उठाई गई बातों का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आना जरूरी है. उन्होंने कहा कि यदि हरक सिंह रावत की पत्नी सवाल उठा रही हैं तो उनके सवालों का जवाब शासन, प्रशासन और मीडिया को भी देना चाहिए. मीडिया को भी बिना तथ्यों के अनर्गल बयानबाजी करने के बजाय संबंधित लोगों से सवाल पूछने चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए. कांग्रेस पार्टी ने दोहराया कि इस विवाद से कांग्रेस को कोई नुकसान होने का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि यह पार्टी का नहीं बल्कि पूरी तरह से नितांत पारिवारिक मामला है.
हालांकि, उन्होंने कहा कि जो गलत है, वह गलत है और पूरे मामले की निष्पक्षता से सच्चाई सामने आनी चाहिए. दरअसल हरक सिंह रावत की करीबी कांग्रेस नेत्री पर संपत्ति विवाद के आरोप लगे है. जिसके बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री रहे वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत की धर्मपत्नी और पौड़ी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ने इन विवादों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और खुलकर अपनी बात रखी.
दीप्ति रावत ने हालिया पारिवारिक घटनाक्रम पर सख्त आपत्ति जताते हुए कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी. उन्होंने इस मामले पर अनर्गल दुष्प्रचार किए जाने का भी आरोप लगाया है. उनका कहना है कि वो हरक सिंह रावत की धर्मपत्नी है और उन्हें इस बारे में कोई भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं है. इधर इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में पार्टी का दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह हरक सिंह रावत का अपना निजी मामला है.
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