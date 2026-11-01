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2027 से पहले महामुकाबला: न्याय यात्रा vs अराजकता हटाओ मार्च , शुरू हुई सियासी जंग

कांग्रेस की न्याय यात्रा 22 अक्टूबर से प्रदेश के चार अलग-अलग स्थानों से शुरू हुई. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 अक्टूबर को भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की घोषणा की. भाजपा का यह अभियान 30 नवंबर तक दो चरणों में संचालित किया जाना है. इसके तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं, जनसंवाद और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की योजना है.

वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के अनुसार, इन दोनों राजनीतिक अभियानों को केवल उत्तराखंड तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. दिल्ली में कांग्रेस की महारैली के पीछे मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और उनके इस्तीफे की मांग के साथ मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाना है. विपक्ष इस रैली की लंबे समय से तैयारी कर रहा है.

नीरज कोहली के मुताबिक, इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने भी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के साथ जवाबी अभियान शुरू किया है. यह रणनीति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण हो गई है. आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं. उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में इन राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है.

कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह का कहना है कि प्रदेश में निकाली जा रही न्याय यात्रा का उद्देश्य पिछले साढ़े नौ वर्षों से भाजपा शासन में कथित अन्याय और प्रताड़ना झेल रही आम जनता की आवाज उठाना है. उन्होंने कहा-

बेरोजगारी से जूझ रहे युवा, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे इस यात्रा के केंद्र में हैं. हाल ही में रुड़की में हजारों किसानों की ओर से ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया. किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई. -प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

प्रतिमा सिंह ने कहा महिलाओं को न्याय दिलाना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना तथा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करना ही कांग्रेस की न्याय यात्रा का उद्देश्य है.