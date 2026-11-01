2027 से पहले महामुकाबला: न्याय यात्रा vs अराजकता हटाओ मार्च , शुरू हुई सियासी जंग
कांग्रेस की न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा ने ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ यात्रा निकाल रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 1, 2026 at 4:01 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक मुकाबला अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है. कांग्रेस प्रदेशभर में 'वोट बचाओ-देश बचाओ, उत्तराखंड न्याय यात्रा' निकालकर सरकार को घेर रही है. भाजपा ने इसके जवाब में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' यात्रा शुरू करने की रणनीति बनाई है. दोनों दलों के इन अभियानों के केंद्र में भले ही अलग-अलग मुद्दे हों, लेकिन इनके जरिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और संगठन को सक्रिय करने की कोशिश साफ दिखाई दे रही है.
कांग्रेस की न्याय यात्रा 22 अक्टूबर से प्रदेश के चार अलग-अलग स्थानों से शुरू हुई. वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 अक्टूबर को भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान की घोषणा की. भाजपा का यह अभियान 30 नवंबर तक दो चरणों में संचालित किया जाना है. इसके तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों और 70 विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं, जनसंवाद और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचने की योजना है.
जय श्री बद्री विशाल! 🙏🚩 आज श्री बद्री विशाल जी के पावन चरणों से लेकर अल्मोड़ा में गोलज्यू देवता, देहरादून में श्री टपकेश्वर महादेव, हरिद्वार में श्री हर की पैड़ी और टिहरी में सेम नागराजा के पावन धाम से उत्तराखंड न्याय यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि प्रदेश के सभी लोगों के साथ न्याय हो और सरकार को सद्बुद्धि आए। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय! हर-हर महादेव! 🙏 उत्तराखंड न्याय यात्रा 📍बद्रीनाथ धाम— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) October 22, 2026
वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली के अनुसार, इन दोनों राजनीतिक अभियानों को केवल उत्तराखंड तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए. दिल्ली में कांग्रेस की महारैली के पीछे मुख्य उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने और उनके इस्तीफे की मांग के साथ मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाना है. विपक्ष इस रैली की लंबे समय से तैयारी कर रहा है.
प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों एवं भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज भगवान बद्री विशाल के पावन धाम श्री बद्रीनाथ जी में पूजा अर्चना कर न्याय की गुहार लगा कर सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, बद्रीनाथ विधायक @lakhpatbutola जी, प्रताप नगर विधायक विक्रम सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस @JyotiRautela11 जी व अन्य वरिष्ठ कांग्रेसजनों एवं स्थानीय जनता के साथ “उत्तराखंड न्याय यात्रा” का शुभारंभ किया। (1/3)— Ganesh Godiyal (@UKGaneshGodiyal) October 22, 2026
नीरज कोहली के मुताबिक, इसके राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने भी 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' के नारे के साथ जवाबी अभियान शुरू किया है. यह रणनीति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण हो गई है. आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं. उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का राष्ट्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है. ऐसे में इन राज्यों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है.
रैली में अंकिता भंडारी को न्याय दो, वोट चोर गद्दी छोड़, युवाओं को रोजगार दो, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाओ, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार बंद करो, बिगड़ी हुई कानून-व्यवस्था सुधारो और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाओ आदि जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। इस अवसर पूर्व मुख्यमंत्री श्री @harishrawatcmuk जी, पूर्व सांसद श्री प्रदीप टम्टा जी, पूर्व विधायक श्री ललित फर्स्वाण जी, जिला अध्यक्ष श्री गुड्डू भौज जी, कांग्रेस नेता श्री राजेंद्र टंगणिया जी, श्री डी.पी. परिहार जी, ब्लॉक प्रमुख चखुटिया श्रीमती किरन बिष्ट जी, श्री नारायण सिंह रावत, श्री पूरन कांडपाल, श्री भुवन लहरी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री दिगंबर बिष्ट, ब्लॉक अध्यक्ष श्री जीवन सिंह नेगी, श्री भगवान चौधरी, श्रीमती संगीता आर्या, श्री निर्मल मठपाल, श्री कुबेर कठायत, श्री बाला दत्त तिवारी, श्री देव सिंह अधिकारी, श्रीमती मीना कांडपाल, श्रीमती कंचन शाह, श्रीमती गंगा पंचोली, श्री भोला सिंह भंडारी, श्री बच्ची सिंह, श्री हीरा सिंह नेगी, श्री तारादत्त जोशी जी, श्री पदम सिंह मेहरा, श्री देवेंद्र परिहार, श्री कुंदन गोस्वामी, श्री परितोष जोशी, श्री अमित रावत, श्री घनानंद शर्मा आदि वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं कांग्रेसजन उपस्थित रहे। (2/2)— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 25, 2026
कांग्रेस नेता प्रतिमा सिंह का कहना है कि प्रदेश में निकाली जा रही न्याय यात्रा का उद्देश्य पिछले साढ़े नौ वर्षों से भाजपा शासन में कथित अन्याय और प्रताड़ना झेल रही आम जनता की आवाज उठाना है. उन्होंने कहा-
बेरोजगारी से जूझ रहे युवा, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे इस यात्रा के केंद्र में हैं. हाल ही में रुड़की में हजारों किसानों की ओर से ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया. किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए. अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के नाम सामने आने के बावजूद उचित कार्रवाई नहीं हुई.
-प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस
प्रतिमा सिंह ने कहा महिलाओं को न्याय दिलाना, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना तथा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही तय करना ही कांग्रेस की न्याय यात्रा का उद्देश्य है.
पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस की अराजक और विभाजनकारी राजनीति को पूरी तरह नकार दिया है। “लोकतंत्र बचाओ – अराजकता हटाओ” पदयात्रा में उमड़े विशाल जनसैलाब ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तराखंड विकास और राष्ट्रवाद के साथ मजबूती से खड़ा है। #SaveDemocracyRemoveAnarchy— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 31, 2026
वहीं, दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता कौस्तुभ जोशी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कह-
कांग्रेस का इतिहास देश को खंडित करने और बांटने की सोच का रहा है. भाजपा देश को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए काम करती है. भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' यात्रा के जरिए पार्टी मंडल से लेकर बूथ स्तर तक अपने संगठन को सक्रिय कर रही है. 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाई गई है. इसमें पूर्व सैनिकों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, व्यापारियों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच जनसंपर्क बढ़ाया जा रहा है.
- कौस्तुभ जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, बीजेपी
कौस्तुभ जोशी के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के साथ विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब भी जनता के बीच रखा जाएगा.
‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में उमड़े इस विशाल जनसमूह ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खिलवाड़ करने वाले विपक्षी नेताओं के झूठ के जाल में फंसने वाली नहीं है। #SaveDemocracyRemoveAnarchy https://t.co/otbyAdUryX— BJP Uttarakhand (@BJP4UK) October 31, 2026
भाजपा के अभियान की घोषित रूपरेखा के अनुसार, पहले चरण में 31 अक्टूबर को श्रीनगर गढ़वाल में पदयात्रा आयोजित की गई है. इसके बाद 2 नवंबर को देहरादून में बड़ी पदयात्रा और 3 नवंबर को रुद्रपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है. अभियान के दूसरे चरण में भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में जनसंपर्क और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस अभियान में पदयात्राओं के अलावा विधानसभा स्तर पर संवाद, युवा संवाद, जनसंपर्क कार्यक्रम और अन्य संगठनात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं.
दूसरी ओर कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के जरिए अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई, महिला सुरक्षा और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है. ऐसे में उत्तराखंड की राजनीति में दोनों यात्राओं के जरिए दो अलग-अलग राजनीतिक नैरेटिव तैयार किए जा रहे हैं.
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