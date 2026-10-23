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हरकी पैड़ी पर न्याय का संकल्प, हरक सिंह रावत ने शुरू की यात्रा, कार्यकर्ताओं का जोश HIGH

हरिद्वार कांग्रेस न्याय यात्रा ( ETV Bharat )

हरक सिंह रावत समेत सभी कांग्रेस नेताओं ने अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय दिलाने का संकल्प लिया. पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए. जब तक न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन करती रहेगी. हरक सिंह रावत के नेतृत्व में शुक्रवार को हरिद्वार में उत्तराखंड न्याय यात्रा निकाली गई. हरकी पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना के बाद यात्रा कोतवाली के सामने स्थित स्वतंत्रता सेनानी शहीद पार्क पहुंची. हरक सिंह रावत ने पार्क में जनसभा को संबोधित किया.

हरिद्वार कांग्रेस न्याय यात्रा (ETV Bharat) हरक सिंह रावत ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी प्रकरण में जिन नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं उन्हें भाजपा शीर्ष पदों पर बैठ रही है लेकिन भाजपा सरकार जनता के सवालों से बच नहीं सकती. कांग्रेस अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाएं मिलनी चाहिए.