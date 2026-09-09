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उत्तराखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा, जानिए किन नेताओं को मिली जगह

उत्तराखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने 24 उपाध्यक्ष, 34 महासचिव, 65 सचिव, पांच प्रवक्ताओं और एक सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की है.

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उत्तराखंड कांग्रेस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 1:24 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा सके. इसी कड़ी में पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रदेश महामंत्री, सचिवों और उपाध्यक्षों की घोषणा की गई. प्रकोष्ठ का कहना है कि जिला, महानगर और एडवाइजरी कमेटी की घोषणा होना अभी बाकी है, जिसकी तैयारियां लगभग पूर्ण हो गई है.

कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुलेमान अली ने प्रदेश कार्यकारिणी के नए पदाधिकारियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है. उन्होंने नए पदाधिकारियों से उम्मीद जताई है कि सभी मिलजुल कर संगठन को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे, ताकि 2027 के चुनावी रण में पार्टी को जीत हासिल हो सके. फिलहाल उत्तराखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग ने 24 उपाध्यक्ष, 34 महासचिव, 65 सचिव, पांच प्रवक्ताओं और एक सोशल मीडिया प्रभारी की घोषणा की है.

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उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की सूची. (ETV Bharat)

कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना: उन्होंने बताया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और इस बार प्रदेश की 70 विधानसभाओं में टीम बनाकर काम किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में कई विकास कार्य हुए, जबकि भाजपा सरकार ने कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए संस्थानों और योजनाओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है.

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उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की सूची. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि जनता को यह बताया जाएगा कि कांग्रेस सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में क्या काम किए. उन्होंने भाजपा सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल धार्मिक स्थलों को तोड़ने से प्रदेश में रोजगार या शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं होगा. सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए.

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उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की सूची. (ETV Bharat)

सुलेमान अली ने पेपर लीक और युवाओं के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि युवा वर्षों तक मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है. उन्होंने कहा कि सरकार को युवाओं की समस्याओं और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर गंभीरता से काम करना चाहिए.

सुलेमान अली ने कहा कि किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जाना चाहिए. यदि कोई निर्माण अवैध है तो उसकी जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो कानून के तहत उसे सजा दी जानी चाहिए, लेकिन उसके परिवार को दंडित नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मकान तोड़े जाने की कार्रवाई से परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए ऐसी कार्रवाई कानून के दायरे में ही होनी चाहिये.

2027 में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा: कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती और एकजुटता के साथ लड़ेगी. सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूत किया जाएगा और 2027 में कांग्रेस की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ पार्टी पूरी मेहनत और लगन से काम करेगी.

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