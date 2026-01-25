ETV Bharat / state

कुनबा बढ़ाने में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस, दो दर्जन से अधिक लोगों ने थामा दामन

देहरादून: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है. इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दो दर्जन से अधिक लोगों ने उत्तराखंड कांग्रेस का दामन थामा. यह कार्यक्रम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में संपन्न हुआ. उन्होंने पार्टी का पटका पहनाकर समाज से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों को सदस्यता दिलाई.

इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में भाजपा सरकार पूरी तरह दिशाहीन, अहंकारी और जनभावनाओं से कटी हुई है. बेरोजगारी, महंगाई, किसान उत्पीड़न, महिलाओं की असुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ ने जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है.

हरीश रावत ने कहा भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की अस्मिता और संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है. उन्होंने कहा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान, लोकतंत्र और आम आदमी के हक़ की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ रही है. आज कांग्रेस से जुड़ने वाले सभी साथियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है. उत्तराखंड की जनता अब भाजपा के खोखले नारों में फंसने वाली नहीं है.