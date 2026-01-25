कुनबा बढ़ाने में जुटी उत्तराखंड कांग्रेस, दो दर्जन से अधिक लोगों ने थामा दामन
उत्तराखंड कांग्रेस सदस्यता अभियान के दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 25, 2026 at 6:13 PM IST
देहरादून: 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है. इसी क्रम में आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दो दर्जन से अधिक लोगों ने उत्तराखंड कांग्रेस का दामन थामा. यह कार्यक्रम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत की मौजूदगी में संपन्न हुआ. उन्होंने पार्टी का पटका पहनाकर समाज से जुड़े विभिन्न वर्गों के लोगों को सदस्यता दिलाई.
इस मौके पर हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज उत्तराखंड में भाजपा सरकार पूरी तरह दिशाहीन, अहंकारी और जनभावनाओं से कटी हुई है. बेरोजगारी, महंगाई, किसान उत्पीड़न, महिलाओं की असुरक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ ने जनता को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया है.
हरीश रावत ने कहा भाजपा सरकार ने उत्तराखंड की अस्मिता और संसाधनों को चंद पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रख दिया है. उन्होंने कहा कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान, लोकतंत्र और आम आदमी के हक़ की लड़ाई सड़क से सदन तक मजबूती से लड़ रही है. आज कांग्रेस से जुड़ने वाले सभी साथियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है. उत्तराखंड की जनता अब भाजपा के खोखले नारों में फंसने वाली नहीं है.
कांग्रेस का दामन थामने वालों में नव पर्वतीय विकास संस्था के अध्यक्ष विनोद कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में एडवोकेट प्रभाकर कुमार ,एडवोकेट पंकज शर्मा एडवोकेट नवीन कुमार विनोद केसला राधेश्याम सुभाष कुमार रेनू अजय प्रधान आर्यन प्रधान मनमोहन मौर्य यशोदा मौर्य मदनलाल शिवम विकास राव वसीम अली अहमद प्रयास रानी देवी जरीना खातून शांति देवी गुलशन खान नितेश सेठी इत्यादि लगभग दो दर्जन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की.
उत्तराखंड कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में भाजपा की हर जनविरोधी नीति का सशक्त और निर्णायक विरोध किया जाएगा. कार्यक्रम में शामिल हुए लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि राज्य को बचाने और जनहित की राजनीति को दोबारा स्थापित करने के लिए कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं. उन्होंने कहा कुछ दिनों में और भी कई लोग कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं.
पढे़ं- उत्तराखंड के चार नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दी बड़ी जिम्मेदारी, देखिये लिस्ट