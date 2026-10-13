सिक्किम राज्यपाल बने दुष्यंत गौतम, कांग्रेस ने किया विरोध, एक घंटे का मौनव्रत रखा
उत्तराखंड कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम के खिलाफ मोर्चा खोला है. साथ ही उनकी नियुक्ति को असंवैधानिक बताया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 1:22 PM IST
देहरादून: :उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी रहे दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है. जिसके विरोध में आज कांग्रेस ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने 1 घंटे का मौन उपवास रखा. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधीजी की मूर्ति के सामने उपवास पर बैठे.
कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता की तरफ से अंकिता केस में कथित वीआईपी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं. उसके बावजूद अंकिता प्रकरण पर सीबीआई जांच कराए जाने की जगह भाजपा सरकार ने दुष्यंत गौतम को राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया है.
कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच हुए बिना सरकार का यह निर्णय महिला विरोधी है, बल्कि सरकार का यह निर्णय देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के लिए भी कलंक के समान है. इसके विरोध में कांग्रेस जनों ने इसे महिला विरोधी निर्णय बताते हुए देहरादून के राजपुर रोड स्थित गांधी पार्क में उपवास कार्यक्रम रखा है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की माँग और अंकिता के माता पिता द्वारा नामजद VIP को राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में गांधी पार्क, देहरादून स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष कांग्रेसजनों का मौन उपवास https://t.co/JQ3tzX2GG9— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 13, 2026
वहीं, इससे पहले बीते रोज वोट का अधिकार छीने जाने के विरोध में आज सिटीजन फोरम, उत्तराखंड इंसानियत मंच, उत्तराखंड महिला मंच, कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी लोक अधिकार संगठन समेत विभिन्न जन सरकारों से जुड़े संगठनों ने विरोध मार्च निकाला. सभी प्रदर्शनकारी गांधी पार्क में बड़ी संख्या जुटे, उसके बाद नारेबाजी करते हुए सचिवालय स्थित मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय तक मार्च निकाला, विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की माँग और अंकिता के माता पिता द्वारा नामजद VIP को राज्यपाल बनाए जाने के विरोध में गांधी पार्क, देहरादून स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी द्वारा कांग्रेसजनों के साथ मौन उपवास किया जा रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण में भाजपा नेताओं और अंकिता के माता-पिता द्वारा VIP के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिया गया, उन्हें FIR और जाँच के बजाय सिक्किम का राज्यपाल बनाया जाना उत्तराखंड के जनमानस के सम्मान और भावनाओं पर गहरी चोट है। प्रधानमंत्री जी का यह फैसला उत्तराखंड की जनता के मनोभावों पर प्रहार है। जिन पर आरोप लगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर जाँच होनी चाहिए थी और उसके बाद ट्रायल के जरिए सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। लेकिन उन्हें ट्रायल से बचाकर राज्यपाल बनाया गया। गणेश गोदियाल जी ने कहा कि मेरा आरोप है कि केंद्र सरकार ने अपने व्यक्ति को बचाने के लिए यह कदम उठाया है, क्योंकि राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही से संवैधानिक संरक्षण मिलता है। यह बेहद गंभीर विषय है और उत्तराखंड की जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही सभी प्रदेशवासियों से आह्वान है किया कि जहाँ भी हैं, इस फैसले के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करें। यह हमारी एकजुटता, सम्मान और न्याय की लड़ाई है। #INCUttarakhand #JusticeForAnkitaBhandari— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 13, 2026
पुलिस ने प्रदर्शनकारी नागरिकों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोका. प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.सभी ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई. इस बीच सड़क में धरने पर बैठे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं को हटाने का पुलिस ने जैसे ही प्रयास किया, तभी पुलिस और संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तीखी नोंकझोंक हो गई. इस दौरान वहां काफी देर तक हंगामा की स्थिति बनी रही.
प्रदर्शन में शामिल हुई सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी ने आरोप लगाया कि सरकार अब वोट के अधिकार को भी छीनने का काम कर रही है. उन्होंने कहा प्रत्येक नागरिक को मेरा वोट मेरा अधिकार मिलना चाहिए, और हर नागरिक को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसका वोट किसको गया है, ताकि कोई भी सरकार वोटों में गड़बड़ी नहीं कर पाए.
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