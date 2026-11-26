उत्तराखंड कांग्रेस का लोक भवन मार्च, सड़कों पर सैकड़ों कार्यकर्ता, दिग्गज नेताओं ने संभाला मोर्चा
Uttarakhand Congressछ उत्तराखंड कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान से संकलित हस्ताक्षरों को राज्यपाल को सौंपने के लिए लोक भवन पहुंची है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2026 at 1:00 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 1:10 PM IST
देहरादून: भाजपा सरकार के कथित भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया. जिससे एकत्र हस्ताक्षरों को सौंपने कांग्रेस लोकभवन पहुंची. कांग्रेस ने लोकभवन तक संविधान बचाओ मार्च निकाला. इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आए. कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी इस मौके पर मोर्चा संभाला. हरीश रावत इस दौरान एक्शन में नजर आए.
इससे पहले प्रदेश भर से भारी संख्या में कांग्रेस जन पार्टी मुख्यालय पहुंचे. प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा समेत कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा राज्य भर से संकलित किए गए हस्ताक्षरों को आज कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा है.
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गणेश गोदियाल ने कहा पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता लोक भवन मार्च में शामिल रहे. उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा भाजपा के मंत्रियों के कथित भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी है. उन्होंने आरोप लगाया धामी सरकार ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई करने की इजाजत नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी लोगों में खासी नाराजगी है. इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लोक भवन तक मार्च निकाला है.
उत्तराखंड की जनविरोधी भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेशव्यापी हस्ताक्षर अभियान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी @Kumari_Selja जी, नेता प्रतिपक्ष @IamYashpalArya जी, सह-प्रभारी श्री @INCSurender जी और श्री @ManojYadavINC जी के मार्गदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेशभर में जनता के बीच पहुंचकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, पहाड़ों से पलायन और प्रदेश के विकास जैसे अहम सवालों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। सत्ता के दावों से जनता की समस्याएं खत्म नहीं होतीं—सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा। हस्ताक्षर अभियान जनता की आवाज को बुलंद करने और भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध का संकल्प है। उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष सड़क से सदन तक जारी रहेगा।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 25, 2026
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