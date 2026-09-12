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चंदन जीना पर ईडी का एक्शन, हरीश रावत के सपोर्ट में उतरी कांग्रेस, कार्रवाई को 2027 से चुनाव से जोड़ा

लगता है चुनाव नजदीक है. पहले जब चुनाव दूर थे, तब इस तरह की कोई कार्रवाई दिखी नहीं. अब कार्रवाई होने लगी है तो लगता है कि चुनाव नजदीक है. आप देखिए जब चुनाव आता है तो मुझे भी दो-चार फर्रे पकड़ा देते है. ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रतिशोध से की गई कार्रवाई है. ये एक ऐसे मामले पर की गई कार्रवाई है, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तत्काल संज्ञान लेते हुए परीक्षा को निरस्त कराया था. उस मामले के खिलाफ जांच बैठाई थी और समय-समय पर जांच के दायरे को भी बढ़ाया था. -गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने उठाए सवाल: ईडी की इस कार्रवाई पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है तो तब ऐसी कार्रवाई होने लगी.

चंदन सिंह जीना पर आरोप है कि UKSSSC का सचिव रहते उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा-2016 में OMR शीट से कथित छेड़छाड़ करवाई थी. ईडी की जांच के अनुसार, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी OMR शीट कथित तौर पर तत्कालीन सचिव के निजी आवास तक पहुंचाई गई थी. आरोप है कि खाली छोड़े गए रोल नंबर वाली OMR शीट निजी कंप्यूटर एजेंसी के कर्मचारियों को दी गईं, जिन्होंने खाली उत्तर वाले गोले भरने के बाद उन्हें दोबारा सील किया.

पहले पूरा मामला जानिए: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा 2016 में कथित गड़बड़ियों के मामले ईडी ने दस सितंबर को चंदन सिंह जीना के घर छापा मारा. चंदन सिंह जीना के घर से ईडी को 32 लाख रुपए का कैश समेत लाखों रुपए की लग्जरी घड़ियां और सोना मिला. ईडी के अनुसार चंदन सिंह जीना के घर से कैश समेत करीब 1.32 करोड़ रुपए का माल बरामद हुआ.

देहरादून/रामनगर: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के पीए और ओएसडी (Officer on Special Duty) रहे चंदन सिंह जीना के घर ईडी के छापे के बाद प्रदेश का राजनीति माहौल गरमा गया है. इस मामले में जहां बीजेपी को फ्रंट फुट पर खेलने को मौका मिल गया तो वहीं कांग्रेस बैक फुट पर नजर आ रही है. हालांकि इस मामले में कांग्रेस नेता, हरीश रावत के बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं. कांग्रेस नेता ईडी (Enforcement Directorate) की इस कार्रवाई को राजनीतिक नजरिए से देख रही है.

कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हुई कार्रवाई: गणेश गोदियाल का कहना है कि आज दस साल बाद ईडी को ये ध्यान आ रहा है कि इस मामले में और जांच होनी चाहिए और अब वो छापेमारी कर रही है. इसका सीधा मतलब यहीं है कि चुनाव नजदीक है. कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को कमजोर करने के लिए ये कार्रवाई हुई है.

हरीश रावत के पद छोड़ने का पर भी दिया जवाब: ईडी की इस कार्रवाई के बाद हरीश रावत ने कांग्रेस से सभी पदों से इस्तीफा देने की भी बात कही हैं. इस पर गणेश गोदियाल का कहना है कि

हरीश रावत ने कोई इस्तीफा नहीं दिया हैं. उन्होंने ये कहा है कि मैं पार्टी को असहज स्थिति में नहीं लाना चाहता हूं. इसीलिए मैं इस पर सोच रहा हूं. उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया. मैं मीडिया के सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से पढ़ें. उसके बाद अभी की भी सोशल मीडिया पोस्ट को भी ध्यान से पढ़ें. उन्होंने साफ किया है कि उनकी कांग्रेस में पहले ही आस्था थी और आगे भी बनी रहेगी.

-गणेश गोदियाल, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड कांग्रेस-

चुनाव से पहले कांग्रेस कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई करती है: कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा का कहना है कि चुनाव से पहले भाजपा कई राज्यों में इस तरह की कार्रवाई करती रही है और अब उत्तराखंड में भी इसी तरह चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.

2016 के प्रकरण की जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के कार्यकाल में ही कराई जा चुकी थी. इसके बावजूद करीब दस साल बाद इस मामले को दोबारा उठाया गया. यदि वर्ष 2016 में कोई धनराशि ली गई थी तो क्या वह रकम दस साल तक उसी जगह पड़ी रही.

-करन माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस-

करण माहरा का सवाल: करण माहरा ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए भी सवाल उठाया कि वर्ष 2016 से 2026 के बीच पुराने नोटों के चलन से बाहर होने के बाद कथित रकम को लेकर क्या स्थिति रही होगी. उन्होंने कहा कि मामले में सामने आ रही संपत्ति या धनराशि को केवल इसी आधार पर अपराध से जोड़ना उचित नहीं है.

उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 25 से 30 साल तक नौकरी करता है और उसकी आय करीब 20 से 25 हजार रुपये प्रतिमाह भी रही हो, तो लंबे समय में बचत के जरिए उसके पास बड़ी रकम होना असंभव नहीं है. ऐसे में संपत्ति या बचत के स्रोत की पूरी जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए.

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पूरी कार्रवाई का उद्देश्य हरीश रावत को दबाव में लेना और आगामी चुनाव को प्रभावित करना है. हरीश रावत मजबूत इच्छा शक्ति वाले नेता हैं और किसी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि रावत इस मामले से भी मजबूती से बाहर निकलेंगे.

हरीश रावत पर दबाव बनाने के लिए की गई कार्रवाई: वहीं हरीश रावत के करीबी माने जाने वाले रामनगर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं. ऐसे में चुनाव नजदीक आते ही उनके करीबियों से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है, ताकि उन पर दबाव बनाया जा सके.

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