राज्य की रजत जयंती पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पहुंचे कांग्रेस लीडर, शहीदों को दी श्रद्धांजलि

कांग्रेस के नेताओं ने मुजफ्फरनगर कांड के दौरान राज्य आंदोलनकारियों की सहायता करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित किया

कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि (Photo- ETV Bharat)
Published : November 7, 2025 at 9:09 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर एक तरफ जहां सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो कांग्रेस भी अपनी ओर से सक्रिय है. कांग्रेस पार्टी एक नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है. इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं और राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान शहीदों के सपनों के अनुरूप विकासशील उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प भी लिया गया.

कांग्रेस नेता पहुंचे रामपुर तिराहा: गुरुवार को देहरादून से कांग्रेसजन मुजफ्फरनगर स्थित रामपुर तिराहा पहुंचे. वहां सभी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के पीछे उद्देश्य यह था कि यहां के लोगों को विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का बेहतर अवसर मिल सके. लेकिन, राज्य गठन के 25 वर्ष होने के बावजूद कई अहम मुद्दे अब तक अधूरे हैं.

ममता राकेश ने ये कहा: कार्यक्रम में मौजूद विधायक ममता राकेश ने कहा कि-

राज्य आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने संघर्ष किया. कई लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी. आज जरूरत है कि उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड को आगे बढ़ाया जाए. आज भी पलायन, रोजगार, भू-कानून और बुनियादी विकास जैसे मुद्दे चिंता का विषय बने हुए हैं. गांव खाली हो रहे हैं. युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर नहीं मिल पा रहे हैं.
-ममता राकेश, कांग्रेस विधायक-

कांग्रेस नेताओं ने गांव वालों को किया सम्मानित: रामपुर तिराहे से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद वापस देहरादून लौटे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महामंत्री और राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि-

राज्य बनने के 25 साल बाद भी उत्तराखंड विकास की उस ऊंचाइयों को नहीं छू पाया है, जो सपना शहीद हो चुके राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था. शहीद स्मारक के पास के गांव वालों को भी कांग्रेस पार्टी ने सम्मानित किया है, क्योंकि राज्य आंदोलन के समय रामपुर तिराहा में फंसे आंदोलनकारियों की इन गांव वालों ने तहे दिल से सेवा की थी.
-वीरेंद्र पोखरियाल, कांग्रेस प्रदेश महामंत्री-

पंडित महावीर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण: पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा भी मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में शहीद स्मारक पहुंचे और शहीदों को नमन किया. इस दौरान उन्होंने आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के सैकड़ों आंदोलनकारी की सहायता करने वाले पंडित महावीर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया. उन्होंने कहा कि-

रामपुर तिराहा हमारे राज्य के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक रहा है. उत्तराखंड के उन वीर सपूतों की शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता है.
-करन माहरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष-

ये लोग रहे मौजूद: राज्य आंदोलनकारियों ने यह भी कहा कि वे इन मुद्दों पर लगातार आवाज उठाते रहेंगे, ताकि शहीदों के सपने साकार हो सकें. कार्यक्रम में विधायक ममता राकेश, विधायक वीरेंद्र जाटव, विधायक रवि बहादुर और विधायक अनुपमा रावत मौजूद रहे. उन्होंने राज्य के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस जनता के मुद्दों को प्रमुखता से से उठाएगी.

