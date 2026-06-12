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केतन लाल हत्याकांड: कांग्रेसियों ने परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांढस, धामी सरकार पर साधा निशाना

देहरादून: टिहरी गढ़वाल जिले के लंबगांव थाना क्षेत्र के खोलगढ़ गांव में दलित युवक केतन लाल हत्याकांड मामले के बाद सियासत भी तेज हो गई है. उत्तराखंड कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने मृतक के गांव पहुंचकर शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग और न्याय दिलाने का भरोसा जताया. मदन लाल ने टिहरी जिले के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करते हुए मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने पुलिस अधीक्षक से कहा कि कोई भी दोषी छूटना नहीं चाहिए और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलना चाहिए. मदन लाल ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से राज्य के कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. राज्य में कमजोर वर्गों को विशेष रूप से दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित और उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं. राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आए दिन इसी तरह की घटनाओं में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है जो अत्यंत चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की छवि को ऐसे कृत्यों से धूमिल किए जाने का काम किया जा रहा है.

उन्होंने राज्य सरकार से मांग उठाई है कि मृतक के परिजनों को उचित आर्थिक सहायता और मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन धरना और प्रदर्शन करने के लिए विवश हो जाएगी. जिसकी सभी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी. कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी.