उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की पार्टी हाईकमान के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग, खरगे और राहुल गांधी ने दिए चुनाव के लिए टिप्स
Uttarakhand Congress leaders meeting with Kharge मेगा रैली और मार्च के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 2, 2026 at 2:24 PM IST
देहरादून/दिल्ली: रविवार को नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली और मार्च हुआ था. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था. उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज भी इस रैली में पहुंचे थे. आज राज्य के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान के साथ मुलाकात की है.
उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग: उत्तराखंड कांग्रेस के नेता पिछले तीन दिन से दिल्ली में है. मेगा रैली और मार्च के बाद आज सोमवार को कांग्रेस नेताओं की अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई. कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत शामिल रहे.
आज नई दिल्ली स्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @kharge जी के आवास, 10 राजाजी मार्ग पर माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री @RahulGandhi जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) श्री @kcvenugopalmp जी की उपस्थिति में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश प्रभारी माननीय @Kumari_Selja जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी @INCSurender जी, प्रदेश सह प्रभारी @ManojYadavINC जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी, नेता प्रतिपक्ष @IamYashpalArya जी, चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष एवं विधायक चकराता @incpritamsingh जी, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष @drhsrawatuk जी उपस्थित रहे। (1/2)— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 2, 2026
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर हुई चर्चा: कांग्रेस सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गहन चर्चा हुई. आलाकमान ने प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व और इसके वरिष्ठ नेताओं को चुनाव प्रचार और विभिन्न मुद्दों पर आक्रामक रवैया अपनाने को कहा है. अलाकमान ने कहा है कि हर छोटे-बड़े जनहित से जुड़े मुद्दे को जोरशोर से उठाएं, जिससे जनता कांग्रेस के कैंपेन से जुड़े.
@kharge @RahulGandhi @kcvenugopalmp बैठक में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई।(2/2) https://t.co/Ic7cgoFWjO— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) November 2, 2026
बैठक में खरगे और राहुल गांधी मौजूद रहे: उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर ये मुलाकात और मीटिंग की. इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, कांग्रेस संगठन के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल और कुमारी सैलजा मौजूद थे.
मीटिंग पर प्रदेश कांग्रेस ने क्या कहा: उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि- बैठक में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों के साथ-साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति और संगठन की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई.
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