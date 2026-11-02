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उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की पार्टी हाईकमान के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग, खरगे और राहुल गांधी ने दिए चुनाव के लिए टिप्स

हाईकमान के साथ प्रदेश कांग्रेस नेताओं की मीटिंग ( Courtesy- PCC Social Media )

देहरादून/दिल्ली: रविवार को नई दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली और मार्च हुआ था. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं ने इसका नेतृत्व किया था. उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज भी इस रैली में पहुंचे थे. आज राज्य के नेताओं ने कांग्रेस आलाकमान के साथ मुलाकात की है.

उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं की पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग: उत्तराखंड कांग्रेस के नेता पिछले तीन दिन से दिल्ली में है. मेगा रैली और मार्च के बाद आज सोमवार को कांग्रेस नेताओं की अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात हुई. कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव, सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह और उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत शामिल रहे.