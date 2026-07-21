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देहरादून में कांग्रेसियों ने किया लोक भवन कूच, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा

देहरादून में कांग्रेसियों का लोक भवन कूच ( फोटो- ETV Bharat )

कांग्रेस नेताओं का कहना था कि 20 जुलाई को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों के आंदोलन के दौरान बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार की बर्बरता दिखाई, उसके विरोध में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़के के नेतृत्व में पीएम आवास मार्च किया जा रहा था.

इतना ही नहीं कांग्रेसियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए पहले बैरिकेडिंग के घेरे को तोड़ दिया. फिर दूसरे बैरिकेडिंग पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर अपना आक्रोश व्यक्त किया. इस बीच हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया, फिर अपने ले गई.

देहरादून: देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद कूच के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने देर शाम लोक भवन कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. जिसके बाद कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया.

कांग्रेसियों का प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)

इस प्रदर्शन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे, लेकिन पुलिस ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं को हिरासत में ले लिया. हालांकि, कुछ देर पहले ही उन्हें छोड़ दिया गया है. वहीं, मामले को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में लोक भवन कूच किया जा रहा है.

कांग्रेस पार्टी ने यदि आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया गया और जब वो लोकतांत्रिक तरीके से पीएम आवास के बाहर पहुंचे, तो उन्होंने जबरन उन्हें हिरासत में ले लिया. इसके खिलाफ सभी कांग्रेसियों ने न्यू कैंट रोड स्थित सेंट्रियो मॉल के निकट इकट्ठा होकर लोक भवन कूच किया है.

प्रदर्शनकारियों को ले जाती पुलिस (फोटो- ETV Bharat)

"राहुल गांधी चाहते थे कि सदन में आवाज उठाई जाए. जिस तरह से छात्रों पर लाठियां भांजी गई और उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन सदन में इस मुद्दे पर बोलने नहीं दिया गया. जिसे लेकर राहुल गांधी समेत अन्य लोग पीएम आवास के बाहर धरना दिया गया, लेकिन उन्हें हिरासत में लिया गया. यह पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है. इसी को लेकर हमने लोक भवन कूच किया."- प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस

वहीं, यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष स्वाति नेगी ने बीजेपी सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा कि,

"यह सरासर लोकतंत्र की हत्या है. आम छात्रों के साथ बेरहमी का बर्ताव कर रहे हैं. अब राहुल गांधी के साथ भी दिल्ली पुलिस की ओर से ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है. हर हाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीएम मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा."- स्वाति नेगी, प्रदेश उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस

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