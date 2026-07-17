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तस्वीरें बोलती हैं! इन दिग्गजों ने किया राहुल गांधी का स्वागत, किसे मिली स्माइल, देखिए ये फोटो

राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए प्रीतम सिंह से बुके लिया: इसके बाद कांग्रेस के जौनसार बावर के दिग्गज नेता प्रीतम सिंह ने राहुल गांधी को बुके भेंट किया. राहुल ने उनसे हाथ मिलाया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी. इस फोटो में प्रीतम सिंह के बाएं तरफ हाथ जोड़े यशपाल आर्या नजर आ रहे हैं.

गणेश गोदियाल ने भोजपत्र की माला से किया राहुल गांधी का स्वागत: राहुल गांधी जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो इस दौरान पीसीसी चीफ गणेश गोदियाल पार्टी नेताओं जिनमें कुछ महिला नेता भी थीं के साथ स्वागत के लिए खड़े थे. जैसे ही राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकले उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी हुई. सबसे पहले गणेश गोदियाल ने राहुल गांधी को श्री बदरीनाथ जी की पारंपरिक भोजपत्र की माला भेंट की. गोदियाल राहुल गांधी को माला पहनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने माला उनसे लेकर हाथ में रख ली. इस दौरान राहुल गांधी के चेहरे के भाव सामान्य थे.

देहरादून: राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के तहत युवाओं और छात्रों से संवाद करने के लिए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच चुके हैं. अपने वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे. इस दौरान फोटो भी खींचे गए. आपको बताते हैं किस-किस नेता ने किया राहुल गांधी का स्वागत.

काजी निजामुद्दीन को मिला विशेष अटेंशन: प्रीतम सिंह के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के मुस्लिम नेता और मंगलौर से विधायक निजामुद्दीन काजी ने राहुल गांधी को बुके भेंट किया, काजी से भी राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और मुस्कुराते नजर आए. काजी निजामुद्दीन दिल्ली के एआईसीसी (AICC) प्रभारी भी हैं. वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों की देखरेख करते हैं. इस फोटो में उनके बाएं तरफ हरक सिंह रावत और करन माहरा हाथ जोड़े खड़े दिख रहे हैं.

करन महरा ने भी माला भेंट की: काजी के बाद राहुल गांधी का स्वागत पीसीसी के पूर्व प्रमुख करन माहरा करते दिख रहे हैं. महरा ने भी राहुल को श्री बदरीनाथ जी की पारंपरिक भोजपत्र की माला भेंट की. राहुल गांधी करन महरा से हाथ मिलाते समय काजी निजामुद्दीन को देखते हुए दिख रहे हैं.

हंसते हुए दिखाई दिए हरक सिंह रावत: सबसे मजेदार तस्वीर हरक सिंह रावत की दिखाई दे रही है. हरक सिंह रावत ने राहुल गांधी को श्री बदरीनाथ जी की भोजपत्र की माला भेंट की. हर ऐसे हंस रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने उन्हें कोई जोक सुनाया हो. इस तस्वीर में राहुल गांधी के चेहरे पर भी मुस्कान नजर आ रही है. हरक के दाएं तरफ करन महरा हाथ जोड़े खड़े हैं.

प्रकाश जोशी ने स्वागत में ये भेंट दी: इसके बाद हाल ही में पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए प्रकाश जोशी राहुल गांधी का स्वागत करते दिख रहे हैं. जोशी लाल, सफेद और हरे रंग की माला जैसा कांग्रेस पार्टी का झंडा है, राहुल गांधी को भेंट कर रहे हैं. राहुल गांधी उनसे हाथ मिलाते समय मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं. इस तस्वीर में प्रकाश जोशी के बाएं तरह खड़े काजी निजामुद्दीन के बगल में खड़े करन महरा हाथ जोड़कर कनखियों से राहल गांधी को देखते दिख रहे हैं.

भुवन कापड़ी ने भी मिलाया हाथ: आखिर में विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी राहुल गांधी से हाथ मिलाते दिख रहे हैं. कापड़ी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सीएम धामी को उनके घर चंपावत में चुनाव हरा दिया था.

दरअसल जब भी कोई राष्ट्रीय या बड़ा नेता आता है, तो प्रदेश के नेताओं में उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ लगती है. इस मौके पर बड़े नेता के साथ खींची गई फोटो बाद में ड्राइंग रूम के साथ ही दफ्तर में रुतबे का बखान करती हैं. आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बड़े नेता के साथ खिंचवाई गई तस्वीरें अलग रौब गालिब करती हैं.

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