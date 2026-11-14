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हल्द्वानी सामूहिक दुष्कर्म मामले पर गरजे हरक सिंह रावत, भाजपा पर साधा निशाना, महिला मोर्चा की चुप्पी पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता हरक सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह और एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने हल्द्वानी में किशोरी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म मामले को जोर शोर से उठाया है. हरक सिंह रावत ने कहा कि चरित्र की बात करने और ज्ञान देने वाला यह संगठन छात्रों के विकास और निर्माण करने वाला संगठन से जुड़ा कोई जब एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है तो उससे देवभूमि अपने आप में दुखी हो गई है. उन्होंने कहा कि भाजपा की महिला मोर्चा की अध्यक्ष तमाम मुद्दों पर प्रेस करती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वो मौन हैं.

अंकिता भंडारी को न्याय के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, उत्तराखंड के तमाम जगहों से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन भाजपा महिला मोर्चा ने एक शब्द नहीं बोला. भाजपा के नेताओं को अब तय करना पड़ेगा कि वह पीड़ितों के साथ है या फिर पार्टी के साथ है. उन्होंने कहा कि 42 लोगों ने उत्तराखंड को बनाने में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है. हरक सिंह ने कहा कि यह कंस और कौरवों की प्रवृत्ति की सरकार है. विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी की तरफ से यह घटना निंदनीय है. कांग्रेस का एक एक सिपाही इस लड़ाई को लड़ेगा.