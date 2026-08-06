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उत्तराखंड SIR: फॉर्म 7 पर घमासान, कांग्रेस ने लगाया उनके वोटरों के नाम काटने का आरोप, भाजपा ने कहा भ्रम फैला रहे

दावे एवं आपत्तियों के चरण में एक मतदाता की ओर से अधिकतम 5 मामलों में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती हैं. अगर किसी क्षेत्र में इससे अलग मामले आते हैं तो इसके लिए नियत प्रावधानों के अनुसार ईआरओ खुद अपने स्तर विधिवत जांच और सत्यापन की कार्रवाई करेंगे. इसके अलावा, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLO) एक दिन में अधिकतम 10 फॉर्म प्रस्तुत कर सकते हैं, और पुनरीक्षण की अवधि में 30 फॉर्म प्रस्तुत करने पर ईआरओ की ओर से खुद अपने स्तर विधिवत जांच और सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी. -डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी-

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, वर्तमान समय में करीब 24 लाख नोटिसों के सापेक्ष करीब 19 लाख नोटिस बीएलओ के जरिए मतदाताओं तक पहुंचाए जा चुके हैं. यही नहीं, फॉर्म 6 के करीब 93 हजार, फॉर्म 7 के 1 लाख 39 हजार और फॉर्म 8 के 40 हजार से अधिक आवेदन, अभी तक चुनाव आयोग को मिल चुके हैं. जबकि फॉर्म 7 के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर(ERO)/ असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (AERO) स्तर पर सत्यापन के बाद नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है. हालांकि, प्रदेश में फॉर्म 7 को लेकर ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. क्योंकि कांग्रेस का आरोप है कि फॉर्म 7 के जरिए चुन- चुन कांग्रेस वोटरों के नाम डिलीट करने के लिए आवेदन किए जा रहे हैं.

उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर के पहले चरण के तहत एएसडीडी (एब्सेंट/शिफ्ट/डेथ/डुप्लीकेट) श्रेणी में पाए गए 8 लाख 26 हजार 977 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. जिसके बाद 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने अनंतिम ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया था. जिसके तहत प्रदेश में 71 लाख 33 हजार 785 मतदाता है. लेकिन एसआईआर के दूसरे चरण के तहत इन मतदाताओं में से 19 लाख 4 हजार 380 मतदाता एनॉमोली श्रेणी में पाए गए. यानी, मतदाताओं की ओर से भरी गई जानकारियों में त्रुटि पाई गई. जिस कारण चुनाव आयोग ने इन सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही प्री एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई थी, उन मतदाताओं को भी नोटिस जारी किया गया है.

देहरादून: उत्तराखंड में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया के तहत 19.04 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजा गया है. जिसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है. कारण है कि जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है या फिर जिनके पहले चरण में नाम काटे जा चुके हैं, उससे विधानसभा सीटों में फर्क पड़ने की संभावना है. यही वजह है कि कांग्रेस एसआईआर के इस दूसरे चरण को बेहद ही गंभीरता से ले रही है. जबकि भाजपा इसे एक रूटीन प्रक्रिया बता रही है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि, सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य विसंगति वाले नोटिसों का बीएलओ दस्तावेज लेकर सत्यापित करते हुए अपने स्तर पर निस्तारण करें, ताकि नागरिकों को बेवजह परेशान न होना पड़े. लेकिन जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो पाई है उनपर विशेष फोकस करते हुए ईआरओ/एईआरओ स्तर पर सुनवाई कर नियम के अनुसार कार्रवाई करें. हालांकि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बैठक कर एसआईआर पर चर्चा कर फीडबैक भी लिया.

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री (संगठन) राजेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि, एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जो भरोसा दिलाया गया था, उसके विपरीत काम हो रहा है. साथ ही फॉर्म 7 का इस्तेमाल कर, चुन चुन कर कांग्रेस वोटरों के नाम को डिलीट करने का काम किया जा रहा है. ये फॉर्म बीजेपी कार्यालय या फिर कहां भरे जा रहे हैं ? ये पता नहीं है. लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता सजक हैं, जिसके चलते इन जानकारियों का पता चल रहा है.

जब फॉर्म 7 के जरिए नाम डिलीट किया जाता है, तो ईसीआई पोर्टल पर फॉर्म 10 भी जनरेट हो जाता है. जिसमें वोट किसने और क्यों काटा, उसकी भी जानकारी होती है. साथ ही उस व्यक्ति को दावा और प्रति दावा करने का मौका भी दिया जाता है. अगर चोरी- छिपे ऐसा काम होता रहा तो हजारों लाखों लोगों के वोट कट जाएंगे. जो ठीक नहीं है और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है. ऐसे में एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन पर्दे के पीछे छिपकर वोट कटवा रहा है. वर्तमान समय में 5 विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित मामले सामने आए हैं, जिस पर काम किया जा रहा है.

-राजेंद्र सिंह भंडारी, प्रदेश महामंत्री (संगठन), कांग्रेस-

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि,

जिन 19 लाख लोगों को नोटिस दिया गया है, उनसे चुनाव आयोग सिर्फ प्रमाणिकता संबंधित दस्तावेज मांग रहा है. ऐसे में किसी भी मतदाता का नाम नहीं कट रहा है. सिर्फ उन्हीं का नाम कटेगा जो प्रमाणिक दस्तावेज नहीं दे पाएगा. हालांकि, कुछ वोट जरूर कटेंगे लेकिन उसका चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. लोगों के लोकतांत्रित अधिकार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आने वाला है.

-मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा-

उधर, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि, कांग्रेस की अब यह स्थिति हो गई है कि वो अपनी सकारात्मक भूमिका की बजाय नकारात्मक भूमिका निभा रही है. देश हो या फिर उत्तराखंड, कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने की राजनीति करती है. अब कांग्रेस यह आरोप लगने लगी है कि भाजपा लोगों के वोट काटने जा रही है.

उत्तराखंड में कोई भी किसी के वोट काटने वाला नहीं है. विशेष गहन पुनरीक्षण में जो ड्राफ्ट रोल आया है, उसी के अनुरूप मैपिंग होनी है, या फिर जिसमें विसंगतियां होंगी, उसमें जो भी होना होगा, राज्य चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार होगा. भाजपा का काम केवल सरकार की उपलब्धियां को आम जनमानस तक पहुंचना है. मगर कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रम की राजनीति करना है, कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करने में लगी हुई है.

-कुंदन परिहार, प्रदेश प्रवक्ता, भाजपा-

कांग्रेस पर लगे आरोपों के जवाब में पलटवार करते हुए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि,

हर प्रदेशवासी यह चाहता है कि वोटर लिस्ट से उनका नाम ना कटे, इस पर अगर कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है तो फिर एसआईआर प्रक्रिया में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वह आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं? प्रदेश में छोटी-छोटी त्रुटियों की वजह से आठ लाख से मतदाताओं के नाम कट चुके हैं. विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत राज्य में लगभग 18 से 19 लाख लोगों को नोटिस थमा दिए गए हैं. इसके बावजूद भाजपा का कांग्रेस पर यह आरोप लगाना कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति कर रही है, यह अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है.

-प्रतिमा सिंह, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-

उधर कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने चेतावनी दी है कि अगर जाम में एसआईआर के ततह फर्जी करार दी गईं आपत्तियां सही पाई गईं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ कांग्रेस आंदोलन भी करेगी. विधायक कापड़ी ने खटीमा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए कथित तौर पर बड़ी संख्या में फॉर्म-7 दाखिल किए जाने का मामला एसडीएम के सामने रख जांच की मांग की है. शिकायत में कहा गया है कि, 3 अगस्त 2026 को ऑनलाइन प्रकाशित फॉर्म-10 के अवलोकन के दौरान यह मामला सामने आया. उन्होंने आशंका जताई कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने और पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की सुनियोजित साजिश के तहत कोई संगठन इसमें शामिल हो सकता है.

गौरतलब है कि इन दिनों उत्तराखंड में एसआईआर का काम चल रहा है. नैनीताल विधानसभा सीट पर एसआईआर के दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और बीजेपी विधायक सरिता आर्या को भी एसआईआर का नोटिस आ चुका है.

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