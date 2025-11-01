हरीश रावत 'ब्राह्मण' बयान पर छिड़ी बहस, जातिवाद का लगा आरोप, निशंक ने पूछा बड़ा सवाल
हरीश रावत ने कहा ब्राह्मण कांग्रेस और हरीश रावत सनातन से निकले हैं. उन्होंने कहा ब्राह्मण ज्यादा उदार होते हैं.
देहरादून: बीते दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी. जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में देने की बात कही थी. हरीश रावत के बयान के प्रदेश में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं. एक तरफ भाजपा में ब्राह्मण समुदाय से आने वाले कई चेहरों की हो रही नजरअंदाजी पर तंज कस रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में नेतृत्व दिए जाने को लेकर उनका यह इशारा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था.
कई लोगों ने कहा हरीश रावत उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की कमान गणेश गोदयाल को थमाना चाहते हैं. यही वजह है कि वह एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं. हरीश रावत के बयान के बाद कई तरह की चर्चाएं उत्तराखंड के सियासी गलियारों में तैर रही हैं. भाजपा वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हरीश रावत ने यह जो बयान दिया है उसे स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि ब्राह्मणों को अब नेतृत्व दिया जाना चाहिए. हरीश रावत के आलोचकों ने उन पर जातिवाद फैलाने का भी आरोप लगाया. जिस पर हरीश रावत का जवाब भी आया.
दरअसल, हाल ही में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष में चल रहे एक समाज कार्यक्रम के दौरान हरीश रावत और विनोद चमोली एक ही मंच पर थे, इस दौरान भाजपा नेता विनोद चमोली ने अपनी कोई बात रखी. जिसके बाद हरीश रावत ने कहा वह विनोद चमोली को शुरू से ही बेहद योग्य समझते हैं. उनकी पार्टी भाजपा में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है. वहां मौजूद कांग्रेस से भाजपा में गए किशोर उपाध्याय बीच में बोल पड़े कि आप भाजपा में फूट डालने की कोशिश ना करें. जिस पर हरीश रावत ने कहा वह किशोर उपाध्याय को भी बहुत योग्य समझते हैं. इस तरह से कार्यक्रम में कुछ देर के लिए खूब हंसी टिटौली हुई. कार्यक्रम के बाद हरीश रावत से ब्राह्मणों के समर्थन के संबंध में सवाल किया गया.
जिस पर उन्होंने कहा ब्राह्मण कांग्रेस और हरीश रावत सनातन से निकले हैं. उन्होंने कहा ब्राह्मण ज्यादा उदार होते हैं. सहिष्णु होते हैं. यही वजह है कि उन्होंने ब्राह्मणों को नेतृत्व दिया जाने की बात कही. जब उन्हें पूछा गया कि क्या वह अपने इस बयान से गणेश गोदियाल को आगे कर रहे हैं? उन्होंने कहा उनका यह बयान किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है बल्कि उन्होंने सनातन से शुरू करके इसे कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश की है.
हरीश रावत ने कहा यह सैद्धांतिक विषय है कि कांग्रेस को छोड़कर ब्राह्मण कमजोर हुआ या फिर ब्राह्मण के छोड़ने से कांग्रेस कमजोर हुई. उन्होंने कहा आज भारत इनटॉलरेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उसके लिए सनातन ब्राह्मण और कांग्रेस का समन्वय बेहद जरूरी है. उन पर जब जातिवाद को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह जातिवाद नहीं फैला रहे हैं. एक रावत ब्राह्मण की पैरवी कर रहा है. इसके जातिवाद कहां है.
उत्तराखंड में विभिन्न धर्मों के लोगों का प्रतिशत
|धर्म
|लोगों की संख्या
|हिंदू
|82.97%
|मुस्लिम
|13.95%
|सिख
|2.34%
|ईसाई
|0.37%
|बौद्ध
|0.15%
|जैन
|0.09%
|अन्य
|0.87%
|स्रोत- 2011 की जनगणना
उत्तराखंड के जातिगत आंकड़े
|ब्राह्मण
|27%
|ठाकुर
|35%
|एससी
|18.76%
|एसटी
|2.89%
|ओबीसी
|15.6%
|अन्य
|.75%
|स्रोत- 2011 की जनगणना
