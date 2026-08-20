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हरीश रावत फिर हुए सक्रिय, दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में की शिरकत

देहरादून: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं. हरीश रावत ने दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लिया. बीते दिनों पूर्व हरीश रावत कुछ देर के लिए दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में तबीयत खराब होने के चलते भर्ती हुए थे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें कुछ दिनों आराम करने की सलाह दी थी, तब से हरीश रावत दिल्ली में अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आयोजित हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में शिरकत की.

हरीश रावत ने बैठक में शामिल होने की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि इस बैठक में सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अलावा अन्य सम्मानित सदस्य सम्मिलित रहे. उन्होंने बताया कि इस दौरान देश के वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया और आगे की रणनीति के साथ-साथ आगामी कार्य योजना पर भी गंभीरतापूर्ण चर्चा की गई.

इधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि दिल्ली में आला कमान के साथ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले ही बैठक हो चुकी है. उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर प्रत्येक विधानसभाओं की स्थितियों पर चर्चा की गई है. उन्होंने बताया कि संगठन में बनाये जाने वाली और समितियों और संगठन की कमियों को दूर करने के लिए विस्तृत रूप से विमर्श किया गया है.