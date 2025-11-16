उत्तराखंड से होगी परिवर्तन की शुरुआत, भाजपा का होगा सूर्यास्त, बोले हरीश रावत
कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 16, 2025 at 2:38 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड में पूरी टीम बदल दी है. कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस संगठन की कमान सौंपी है. चकराता से विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बनाया है. कांग्रेस में हुये बदलाव के बाद कार्यकर्ताओं में भी जोश देखा जा रहा है.
कांग्रेस के दिग्गज नेता आज देहरादून मुख्यालय में जुटे थे. यहां हरीश रावत भी पहुंचे. इस दौरान हरीश रावत ने कांग्रेस में हुये बदलावों को सकारात्मक बताया. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा आज अपने नए अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है. उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट से लेकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय तक कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है. सब जगहों पर कांग्रेस का हाथ और तिरंगा दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा बिहार की चुनावी हार के बाद जो जोश प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, उसके लिए वह पूरी कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी कांग्रेसियों को बहुत-बहुत बधाई देते हैं. बिहार चुनाव के बाद आज कांग्रेस जन पूरी एकजुटता साथ यह संदेश दे रहे हैं कि अब भी पार्टी में पूरी ताकत और शक्ति है.
हरीश रावत ने कहा 2002 में भी उत्तराखंड से ही परिवर्तन लाया गया था. इस बार फिर से उत्तराखंड से ही परिवर्तन की शुरुआत होगी. उन्होंने कहा उत्तराखंड से भाजपा का सूर्यास्त होगा. एक बार फिर से उत्तराखंड में कांग्रेस का सूर्योदय होगा.
गणेश गोदियाल के पदभार ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के वर्किंग कमेटी मेंबर गुरदीप सप्पल, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कई विधायक कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे.
