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'बीजेपी के गले की फांस बनेगा असम महिला प्रकरण, सहसपुर से लड़ूंगा चुनाव' खुलकर बोले हरक रावत

" मैं सहसपुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहा हूं. अगर मुझे लगेगा कि कोई दूसरा कांग्रेस का व्यक्ति यहां से सीट निकाल सकता है, तो उस व्यक्ति को टिकट दिलाने के लिए मैं खुद पार्टी से सिफारिश करूंगा. क्योंकि, हमारा एजेंडा बहुत साफ है कि इस बार कांग्रेस को जिताना है. चाहे मैं विधायक बनूं या ना बनूं, लेकिन कांग्रेस के पंजे का निशान होना चाहिए. "- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

आगामी विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे और उनकी तैयारी कैसी चल रही है? इस सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि,

" कांग्रेस को हर हाल में रावण की प्रवृत्ति, कंस की प्रवृत्ति, कौरवों की सरकार को हटाना है. अंकिता भंडारी समेत तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी को हटाएं. अगर कांग्रेस ईमानदारी से टिकट नहीं देगी और सरकार नहीं बना पाएंगे, तो जितनी दोषी बीजेपी है, उतनी दोषी कांग्रेस भी होगी. अगर कांग्रेस ठीक से टिकट नहीं दे पाई, ठीक से लड़ाई नहीं लड़ पाई, तो बीजेपी सरकार को बेदखल नहीं कर पाएगी. "- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

" राष्ट्रीय स्तर से अलग सर्वे कराया जाएगा और प्रदेश स्तर से अलग सर्वे करा रहा है. टिकट को लेकर पार्टी ने नेताओं से अलग-अलग बातचीत भी की है. लिहाजा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी नेताओं और पार्टी ने ये मन बनाया है कि कोई मेरा-तेरा नहीं होगा, जिस भी सीट पर जिसके जितने की संभावना ज्यादा होगी, उसको ही चुनाव मैदान में उतारा जाएगा. "- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

अलग-अलग सीटों पर कई नेताओं की दावेदारी, कैसे होगा टिकट का बंटवारा? उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के अलग-अलग सीटों पर तमाम दावेदार देखे जा रहे हैं, ऐसे टिकट बंटवारे को लेकर सर्वे की क्या स्थिति है? इस सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि,

इसके लिए स्थान का चयन दिसंबर महीने तक तय कर लिया जाएगा कि किसी नेता का किस स्थान पर कार्यक्रम होगा. कुल मिलाकर अगले 2 महीने का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तैयार कर लिया है. प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. इसके बाद हस्ताक्षर अभियान से संबंधित विज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा.

मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल और प्रियंका गांधी के होंगे 3-3 कार्यक्रम: उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि नवंबर महीने के लिए चुनावी कार्यक्रम पहले ही तय किए जा चुके हैं. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के 3-3 कार्यक्रम उत्तराखंड में होंगे.

हरक रावत ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य में सरकार बनानी है. साथ ही कहा कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उसके बाद जिस तरह से उत्तराखंड से गंगा निकली है. उसी तरह लोकतंत्र की गंगा भी उत्तराखंड से निकलेगी और पूरे देश के अंदर कांग्रेस का माहौल बनेगा.

असम की महिला की ओर से लगाए गए आरोप से हरक सिंह को नुकसान होगा या फिर फायदा? इस सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि,

"इसका लाभ मुझे ही मिल रहा है. क्योंकि, इस पूरे मामले की जानकारी पूरे प्रदेश भर को है. जिन लोगों को नहीं पता था, उनको भी सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली है. उस महिला के पति का नाम कहीं बबलू, कहीं तिवारी, तो कहीं खान है. लिहाजा, कांग्रेस को उसे बहुत फायदा है, लेकिन यह मामला बीजेपी के गले की फांस बन गया है."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

23 साल बाद असम की महिला के सामने आने के पीछे क्या वजह मानते हैं? इस सवाल पर हरक सिंह रावत ने कहा कि,

"अंकिता की लड़ाई को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने यह सब प्लांट किया है. बीजेपी ने सोचा कि इससे अंकिता की लड़ाई कमजोर हो जाएगी, लेकिन अब अंकिता की लड़ाई और ज्यादा तेज होगी. लोगों को लग रहा है कि तथाकथित वीआईपी को माननीय बना दिया गया है. जबकि, अभी तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन जिस मामले में सीबीआई जांच पूरी हो गई, डीएनए जांच हो गई, उस मामले में दोबारा जांच कर रहे हैं. ऐसे में लोग इसको तुलना कर रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

असम की महिला की ओर से लगाए गए आरोपों की दोबारा जांच होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? इस सवाल पर हरक सिंह रावत का कहना है कि,

"पहले इसकी जांच होनी चाहिए कि अंकिता भंडारी के मामले में तथाकथित वीआईपी कौन है और माननीय का इस्तीफा होना चाहिए. साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच पूरी होनी चाहिए और वीआईपी को सामने लाया जाना चाहिए. उसके बाद ही बीजेपी इस मामले पर बात करें."- हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता

फिलहाल, हरक सिंह रावत ने असम की युवती मामले पर बीजेपी को घेरा है. साथ ही इसका नुकसान उन्हें नहीं, बल्कि बीजेपी को ही होने की बात कही है. उधर, बीजेपी लगातार मामले को लेकर कांग्रेस और हरक रावत को घेर रही है, लेकिन आगे क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी. अभी चुनाव नजदीक हैं, तो एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं.

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