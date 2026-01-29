दिल्ली से चार्ज होकर उत्तराखंड लौटे कांग्रेसी नेता, एकजुटता का किया प्रदर्शन, धामी सरकार को घेरा
देहरादून पहुंचते ही कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई. जिसमें सभी एकजुट नजर आये.
देहरादून: दिल्ली से लौटने के बाद आज कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं ने एक संयुक्त पत्रकार वार्ता करके एकजुटता के संकल्प को दोहराया. प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री व चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह शामिल रहे.
आज सभी शीर्ष नेताओं के हाव-भाव बदले में नजर आए. सभी ने एक दूसरे के हाथ खड़े करके यह दर्शाने की कोशिश की है कि हम सब एकजुट हैं. सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्य से जिला स्तर तक जैन मुद्दों के लिए एकजुट होकर संघर्ष किए जाने का ऐलान किया. दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में कांग्रेस की लंबी बैठक के बाद आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सभी शीर्ष नेता देहरादून लौट आए. देहरादून पहुंचते ही पार्टी मुख्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई. जिसमें आने वाले समय के लिए संगठनात्मक रणनीति तैयार की गई.
गणेश गोदियाल ने बताया दिल्ली में हुई बैठक में प्रदेश की वर्तमान स्थिति व भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विषय में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को अवगत कराया गया है. उन्होंने कहा उत्तराखंड की परिस्थितियों, भाजपा सरकार की नीतियों,घोटालों, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अव्यवस्थाएं, नौकरियों की बंदरबांट जैसे मुद्दों पर हाई कमान बहुत चिंतित है. सभी नेता बैठक में शामिल रहे. सभी नेताओं ने अपनी तरफ से प्रदेश की परिस्थितियों से हाईकमान को अवगत कराया है.
गोदियाल ने कहा भाजपा सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. उन्होंने कहा इस प्रदेश में अंकिता जैसे हाई प्रोफाइल मामले में सीबीआई जांच की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है. गोदियाल ने कहा कि सीबीआई जांच की सिफारिश होने के बाद भी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है.
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा प्रदेश की भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. प्रदेश में शराब भू व खनन माफिया पूरी तरह से हावी हैं. महिला अपराध में प्रदेश नंबर एक पर आ गया है. उन्होंने कहा अब जनता को साथ लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है. प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. राज्य में जंगल राज कायम है.
कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने कहा 16 फरवरी को देहरादून में राजभवन का घेराव कर इन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा. प्रीतम सिंह ने कहा आज प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. राज्य में किसान महिलाएं, बेरोजगार सब परेशान है, महंगाई अपने चरम पर है. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस को एकजुट होकर भाजपा की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया. उन्होंने अंकिता मामले में भी सरकार को जमकर घेरा.
