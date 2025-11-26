ETV Bharat / state

कांग्रेस ने निकाली प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की वैकेंसी, शुरू किया टैलेंट हंट अभियान, जानें कैसे होगी नियुक्ति

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस प्रदेश और जिलों के प्रवक्ता चुनेगी, पैनलिस्ट भी टैलेंट हंट से नियुक्त होंगे

CONGRESS TALENT HUNT CAMPAIGN
कांग्रेस राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 8:32 AM IST

देहरादून: कांग्रेस पार्टी इन दिनों काफी एक्टिव दिख रही है. कांग्रेस ने अभी 2 हफ्ते पहले ही नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही उत्तराखंड में 12 जिलाध्यक्षों और 15 शहर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी. अब पार्टी प्रतिभावान, मुखर और विशेषज्ञ प्रवक्ता और पैनलिस्ट की खोज में है. इसके लिए बाकायदा टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है.

उत्तराखंड कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 25 नवंबर से राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान की शुरुआत कर दी है. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम के प्रदेश प्रभारी आलोक शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत व पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की मौजूदगी में टैलेंट हंट प्रोग्राम का पोस्टर जारी करते हुए अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया.

25 नवंबर से कांग्रेस ने टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया (Video- ETV Bharat)

टैलेंट हंट से प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनाएगी कांग्रेस: इससे पहले सभी नेताओं ने देश की रक्षा में अपनी आहुति देने वाले अग्नि वीर दीपक सिंह के लिए 1 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की. उसके बाद आलोक शर्मा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि-

इस अभियान के तहत जिलों से लेकर क्षेत्र, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं और पैनलिस्टों की नियुक्ति की जाएगी. इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. आवेदन सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.
-आलोक शर्मा, टैलेंट हंट कार्यकम को प्रदेश प्रभारी-

कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम की तिथियां

  • 25 दिसंबर से आवेदन भरने की तिथि शुरू
  • ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 2 दिसंबर है
  • 3 से 7 दिसंबर तक आवेदन पत्रों की स्क्रीनिंग होगी
  • 9 से 17 दिसंबर तक क्षेत्रीय स्तर पर साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे
  • 19 और 20 दिसंबर को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होंगे

कांग्रेस का प्रवक्ता और पैनलिस्ट बनने के लिए ये योग्यता चाहिए: कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान के प्रदेश प्रभारी आलोक शर्मा ने बताया कि उम्मीदवारों की कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीतियों की समझ, समसामयिक विषयों पर पकड़ के साथ-साथ अभिव्यक्ति, क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा. कांग्रेस की विचारधारा के प्रति सोच, तत्काल रिएक्शन देने में सक्षम, राजनीतिक सजगता और इतिहास की जानकारी चयन के मापदंड होंगे. उम्मीदवार को भाषा पर भी अच्छा नियंत्रण होने के साथ ही बेहतर संवाद कौशल का ज्ञान होना भी जरूरी है.

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम को लेकर हरीश रावत की राय: वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राष्ट्रीय प्रतिभा खोज अभियान पर कहा कि-

इससे जमीनी स्तर के योग्य और मेहनती कार्यकर्ताओं को मीडिया में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा. कांग्रेस का कहना है कि पैनलिस्टों के सिलेक्शन के बाद देवभूमि के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए रिसर्च कमेटी जिला और स्टेट लेवल पर भी गठित की जाएगी.
-हरीश रावत, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस-

CONGRESS SPOKESPERSON APPOINTMENT
UTTARAKHAND CONGRESS
कांग्रेस टैलेंट हंट अभियान
कांग्रेस प्रवक्ता नियुक्ति
CONGRESS TALENT HUNT CAMPAIGN

ETV Bharat Logo

