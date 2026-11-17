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6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा, कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति पर करेंगी मंथन

उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा अपने 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं. अपने दौरे के दौरान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करने के साथ ही आने वाले चुनाव को लेकर संगठनात्मक मजबूती के साथ-साथ चुनावी रणनीति पर विचार विमर्श करेंगी. साथ ही वो हस्ताक्षर अभियान में भी हिस्सा लेंगी.

गौर हो कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा 17 नवंबर यानि आज से अपने 6 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं. इस दौरान वे कुमाऊं मंडल से लेकर देहरादून तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति और संगठनात्मक मजबूती पर मंथन करेंगी. कुमारी सैलजा अपने दौरे के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी की ओर से कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान में भाग लेंगी, इसके अलावा वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी करेंगी. प्रदेश प्रभारी के कुमाऊं मंडल के दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, सह प्रभारी मनोज यादव समेत पार्टी के विधायक और बड़े नेता प्रतिभाग करेंगे.