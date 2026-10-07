हरीश रावत को लेकर कुमारी सैलजा का बड़ा बयान, कहा- पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं
हरीश रावत के कार्यक्रमों के बाद सैलजा से एक पत्र लिखा था. जिसके बाद से ही कांग्रेस में कलह की खबरें हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 7, 2026 at 6:40 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 6:46 PM IST
हरिद्वार: उत्तराखंड में कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच चल रही खींचतान रुकने का नाम नहीं ले रही है. कुमारी सैलजा ने हरीश रावत को लेकर बड़ा बयान दिया. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं है.बुधवार को कुमारी शैलजा हरिद्वार पहुंची. जहां उन्होंने वोट बचाओ देश बचाओ यात्रा की शुरुआत की. हरिद्वार में शिवमूर्ति चौक से सभाष घाट तक कुमारी सैलजा पैदल मार्च करते हुए पहुंची थी.
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लेकर चल रही अंदरूनी खींचतान के सवाल पर कुमारी सैलजा ने ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बड़ा बयान जरूर दे दिया. कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है. इस पार्टी का एक बहुत बड़ा इतिहास है. कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता. कुमारी शैलजा ने बराबर में खड़े यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, करण माहरा और हरक सिंह रावत का नाम गिनाते हुए कहा कि चाहे हम कोई भी हो, हमारा संगठन और हमारी पार्टी, व्यक्तिगत और व्यक्ति से ज्यादा बड़ा होता है.
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बता दें कुछ दिन पहले उत्तराखंड कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गढ़वाल और कुमाऊं में धन्यवाद जनसंवाद यात्रा निकाली थी. इस यात्रा को लेकर पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और हरीश रावत के बीच नाराजगी चल रही है. कुमारी सैलजा ने 1 अक्टूबर को हरीश रावत को पत्र लिखकर इस यात्रा को रोकने और इसे समानांतर कार्यक्रम बताया था.
उनका कहना था कि इस यात्रा के बारे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और उनसे कोई चर्चा नहीं की गई. पत्र लिखने के बाद भी हरीश रावत नहीं माने और यात्रा को जारी रखा. इसके बाद दिल्ली बातचीत के लिए बुलाया गया है. हरीश रावत की हाईकमान से मुलाकात से पहले कुमारी सैलजा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है. जिसमें उन्होंने कहा पार्टी और संगठन से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है.
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