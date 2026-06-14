17 जून को देहरादून आएंगी उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी, संगठन के साथ होगी बड़ी बैठक
कुमारी सैलजा दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर संगठन के सभी प्रकोष्ठों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 14, 2026 at 4:19 PM IST
देहरादून: एक बार फिर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी और सांसद कुमारी सैलजा उत्तराखंड दौरे पर आ रहीं हैं. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा 17 और 18 जून को देहरादून में मौजूद रहेंगी. इन दिनों वे संगठन को मजबूत करने के साथ ही आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर वरिष्ठ नेताओं, सभी प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठकें करने जा रही हैं.
कांग्रेस नेता अमरेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया 17 जून को पार्टी की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून दौरे पर आ रही हैं. उन्होंने बताया कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठों और जिला अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा संगठन समन्वय के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ विचार विमर्श करेंगी. इस दौरान वह पार्टी के सभी अनुषांगिक संगठनों, विभागों,प्रकोष्ठों और सभी जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक मजबूती को लेकर चर्चा करेंगी.
इसके अलावा उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगी.कांग्रेस नेता अमरेंद्र बिष्ट ने कहा कि पार्टी की तरफ से पिछले समय में जो काम किए गए हैं, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी यहां आकर उन कामों को धार देने जा रही हैं.
दरअसल कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड की कुमारी शैलजा 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, राज्य में पार्टी संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करने के लिए निरंतर उत्तराखंड दौरे कर रही हैं. इन दोनों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही बूथ लेवल की तैयारी की समीक्षा करना भी है. वह एक बार फिर देहरादून आकर मुख्य रूप से संगठनात्मक रणनीति पर उत्तराखंड के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करने जा रही हैं. वहीं, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस उनके प्रस्तावित दौरे की तैयारी में जुटी हुई है.
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