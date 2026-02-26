ETV Bharat / state

होल्यारों के साथ जमकर थिरके कांग्रेस के दिग्गज नेता, हरक सिंह ने जमाया रंग, देखिये वीडियो

देहरादून: कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया. होली मिलन समारोह में कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर गुलाल लगाकर प्रेम,भाईचारे और एकजुटता का संदेश दिया. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने होली मिलन समारोह का जमकर लुत्फ उठाया. इस दौरान हरक सिंह रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, करन माहरा थिरकते हुए नजर आये. होली मिलन कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा पारंपरिक होल्यार गीतों पर जमकर थिरके. गढ़वाल से आये होल्यारों ने पारंपरिक गीत गाकर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय के प्रांगण को उत्सव स्थल में बदल दिया. इस मौके पर गणेश गोदियाल ने प्रदेश वासियों को रंगों के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी.