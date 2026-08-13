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हल्द्वानी रामलीला ग्राउंड शुद्धिकरण मामला, कांग्रेस ने खोला मोर्चा, उत्तराखंड में गरमाई सियासत

टिहरी में कांग्रेस का विरोध-प्रदर्शन. ( ETV Bharat )