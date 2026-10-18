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अंकिता भंडारी को न्याय और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस मुखर, निकाला कैंडल मार्च

देहरादून में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च ( Photo-@harishrawatcmuk )

देहरादून: प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर सुर्खियों में बना हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है. वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने व राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस मुखर होकर विरोध-प्रदर्शन कर रही है. साथ ही कांग्रेस के नेता बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में एक विशाल कैंडल मार्च निकाल. कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही अंकिता के परिजनों को जल्द पूर्ण न्याय देने की मांग की.