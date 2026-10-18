अंकिता भंडारी को न्याय और राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस मुखर, निकाला कैंडल मार्च
कांग्रेस ने अंकिता भंडारी को न्याय और राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में राजधानी देहरादून में कैंडल मार्च निकाला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 11:01 AM IST
देहरादून: प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड फिर सुर्खियों में बना हुआ है. कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है. वहीं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने व राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस मुखर होकर विरोध-प्रदर्शन कर रही है. साथ ही कांग्रेस के नेता बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं. कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर और राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून में एक विशाल कैंडल मार्च निकाल. कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट हुए. सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. साथ ही अंकिता के परिजनों को जल्द पूर्ण न्याय देने की मांग की.
🔥 न्याय से पहले नियुक्ति क्यों? अंकिता के माता-पिता को जवाब दो! ✊⚖️ उत्तराखंड की बेटी #AnkitaBhandari को न्याय दिलाने एवं राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित "कैंडल मार्च" में प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती @Kumari_Selja जी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। हमारी आवाज़ को दबाया जा सकता है, लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने का संकल्प नहीं! यह उत्तराखंड की अस्मिता और बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ✊ 📍 कांग्रेस भवन से घंटाघर, देहरादून #JusticeForAnkita #JusticeForAnkitaBhandari #Uttarakhand #UttarakhandCongress #AnkitaKoNyayDo #BetiKoNyayDo #FightForJustice— Harish Rawat (@harishrawatcmuk) October 17, 2026
हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा कि उत्तराखंड की बेटियों का सम्मान और राज्य की अस्मिता कांग्रेस के लिए सबसे ऊपर है. अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राज्यपाल की नियुक्ति के विरोध में कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरी है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चाहे जितने प्रयास कर ले, जनता और विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है. कांग्रेस पार्टी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए अडिग है. न्याय मिलने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा.
अंकिता के माता पिता दिया धरना: बीते दिनों अंकिता के माता-पिता को नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर चल रहे धरने के दौरान दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. जिसके बाद सियासत तेज हो गई थी. लेकिन पुलिस ने कुछ घंटों बाद अंकिता के माता-पिता को रिहा कर दिया था. अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण धरने पर बैठे थे. तभी पुलिस ने ये कार्रवाई की थी. दिल्ली पुलिस द्वारा तब कहा गया कि इंडिया गेट जैसे सेंट्रल दिल्ली के संवेदनशील इलाके में बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं है. वहीं अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस मुखर होकर बीजेपी पर हमलावर है.
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