इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे सत्ता में बैठे लोग, बोले गणेश गोदियाल
गणेश गोदियाल ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से अन्याय, अत्याचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर आवाज उठाने की अपील की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 19, 2026 at 5:58 PM IST
देहरादून: कांग्रेस भवन में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरा.
बैठक को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष को याद किया. साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा आज देश जिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद है, उसी देश में उनकी विचारधारा और मूल्यों को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार शहीदों के सपनों के भारत को कमजोर करने में लगी हुई है.
गणेश गोदियाल ने कहा कांग्रेस हमेशा से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों पर चलती आई है, जबकि आज सत्ता में बैठे लोग इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. देश की मूल भावना को आघात पहुंचा रहे हैं. उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बताए मार्ग पर चलते हुए अन्याय, अत्याचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर आवाज उठाएं. साथ ही देश और प्रदेश को सही दिशा देने के लिए संघर्ष तेज करें.
बैठक में संगठन को मजबूत करने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सम्मान की रक्षा करने और उनके अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया. इस मौके पर प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया. प्रकोष्ठ के महामंत्री अवधेश पन्त ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया कि 2027 में होने वाले चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को प्रमुख स्थान देते हुए उनकी जायज मांगों को पूरी करने का भरोसा दिलाएं.
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