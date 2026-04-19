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इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे सत्ता में बैठे लोग, बोले गणेश गोदियाल

देहरादून: कांग्रेस भवन में आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी प्रकोष्ठ की बैठक हुई. जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जोश भरा.

बैठक को संबोधित करते हुए गणेश गोदियाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष को याद किया. साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा आज देश जिन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद है, उसी देश में उनकी विचारधारा और मूल्यों को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का परिणाम है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार शहीदों के सपनों के भारत को कमजोर करने में लगी हुई है.

गणेश गोदियाल ने कहा कांग्रेस हमेशा से स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों पर चलती आई है, जबकि आज सत्ता में बैठे लोग इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं. देश की मूल भावना को आघात पहुंचा रहे हैं. उन्होंने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे शहीदों के बताए मार्ग पर चलते हुए अन्याय, अत्याचार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मुखर आवाज उठाएं. साथ ही देश और प्रदेश को सही दिशा देने के लिए संघर्ष तेज करें.