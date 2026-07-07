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उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी घोषित, जानिये कौन कौन नेता हैं शामिल

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है. इस समिति के गठन से कांग्रेस उत्तराखंड में आने वाले समय में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को पूरी मजबूती के साथ लड़ सकेगी. समिति में शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और दस विधायकों को जगह दी है.

ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में राजनीतिक मामलों की समिति में पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, केंद्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन शामिल किया गया है.

इसके अलावा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, सह प्रभारी मनोज यादव, उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक तिलक राज बेहड़, विधायक ममता राकेश, विधायक मनोज तिवारी के अलावा विधायक विक्रम सिंह नेगी, विधायक रवि बहादुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जिम्मेदारी सौंपी गई है.