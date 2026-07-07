उत्तराखंड कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी घोषित, जानिये कौन कौन नेता हैं शामिल
उत्तराखंड कांग्रेस ने राजनीतिक मामलों की समिति का गठन कर दिया है. इसमें सभी बड़े नेताओं और विधायकों को जगह दी गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 7, 2026 at 10:10 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पूर्व राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया है. इस समिति के गठन से कांग्रेस उत्तराखंड में आने वाले समय में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को पूरी मजबूती के साथ लड़ सकेगी. समिति में शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं और दस विधायकों को जगह दी है.
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से जारी पत्र में राजनीतिक मामलों की समिति में पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, केंद्र में पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरदीप सिंह सप्पल, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन शामिल किया गया है.
उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की Political Affairs Committee के गठन के प्रस्ताव को माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री @kharge जी द्वारा तत्काल प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की गई है।— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) July 7, 2026
यह समिति प्रदेश में संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, राजनीतिक गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने तथा जनहित… pic.twitter.com/YQBIENSDgg
इसके अलावा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, सह प्रभारी मनोज यादव, उत्तराखंड कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत, कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, विधायक तिलक राज बेहड़, विधायक ममता राकेश, विधायक मनोज तिवारी के अलावा विधायक विक्रम सिंह नेगी, विधायक रवि बहादुर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री नवप्रभात, पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह और ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बता दें उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक्शन मोड में है. विधानसभा चुनाव 2027 फतह करने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पार्टी प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा लगातार नेताओं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं. इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग जिलों में यात्राएं निकाली जा रही हैं.
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक भी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं. सभी ग्राउंड पर उतरकर पसीना बहा रहे हैं. वहीं, कांग्रेस हाईकमान भी हालातों पर नजर बनाये हुये हैं.
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