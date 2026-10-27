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2027 में कांग्रेस के सामने टिकट फाइनल करना बनेगी सबसे बड़ी चुनौती, हर सीट पर बढ़ेंगे दावेदार

उत्तराखंड राजनीति ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती उभरती दिखाई दे रही है. पार्टी के लिए इस बार चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का चयन करना आसान नहीं होगा. कांग्रेस के भीतर यह आकलन किया जा रहा है कि 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले 2027 में लगभग हर विधानसभा सीट पर दावेदारी करने वालों की संख्या बढ़ सकती है. ऐसे में किसी एक नाम पर अंतिम मुहर लगाना और बाकी दावेदारों को साथ बनाए रखना पार्टी के लिए बड़ी परीक्षा होगी.

10 साल से सत्ता से बाहर, अब बढ़ी उम्मीदें: कांग्रेस के सामने दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना के पीछे कई कारण हैं. उत्तराखंड में कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है. इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से राजनीतिक अवसर का इंतजार कर रहे हैं. अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उन्हें उम्मीद है कि सत्ता विरोधी माहौल का फायदा विपक्ष को मिल सकता है.दूसरी ओर प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर भाजपा के मौजूदा विधायकों को लेकर नाराजगी की चर्चाएं भी सामने आती रही हैं. कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगता है कि सरकार के खिलाफ असंतोष और स्थानीय स्तर पर विधायकों की चुनौतियां विपक्ष के लिए अवसर पैदा कर सकती हैं. इसी उम्मीद में कई नेता अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट सकते हैं.