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अंकिता भंडारी केस: भाजपा विधायक के 'अनुदान वापसी' वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, हरक सिंह रावत ने साधा निशाना

हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर साधा निशाना ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस ने लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंकिता भंडारी के परिवार को सरकारी अनुदान लौटा देना चाहिए. इस मामले पर कांग्रेस के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई है. इसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि भाजपा इतनी गिर जाएगी यह कभी किसी ने नहीं सोचा था. उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार को सबने मिलकर अपना योगदान दिया. उन्होंने कहा कि कथित वीआईपी को लेकर जब जनता ने संघर्ष किया, तब जाकर सरकार ने इस प्रकरण को लेकर सीबीआई जांच की संस्तुति की.

पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि अंकिता के परिवार को अनुदान देने के बाद भी उस कथित वीआईपी को माफ नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी के जीवन की कीमत पैसों से तोल रही है. हरक सिंह रावत का कहना है कि अनुदान देने का तात्पर्य यह नहीं है कि अंकिता हत्याकांड के खिलाफ संघर्ष नहीं किया जाएगा, उन्होंने आरोप लगाया कि इससे ज्यादा गिरा हुआ चरित्र किसी और राजनीतिक दल का नहीं हो सकता है.