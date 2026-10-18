उत्तराखंड कांग्रेस ने नियुक्त किए प्रभारी, कई पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी, देखिए लिस्ट
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तमाम पदाधिकारियों को जिला, महानगर, विधानसभा, अनुषांगिक संगठन, विभागों एवं प्रकोष्ठों का प्रभारी नियुक्त किया. देखिए सूची
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 18, 2026 at 6:25 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने पार्टी संगठन को और मजबूत बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को जिला, महानगर, विधानसभा क्षेत्र अनुषांगिक संगठन के साथ ही विभागों और प्रकोष्ठों के प्रभारी की अहम जिम्मेदारियां सौंपी है.
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजीव महर्षि ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी को गति देने के उद्देश्य से प्रदेश संगठन की ओर से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. पार्टी नेतृत्व ने नवनियुक्त पदाधिकारी को संगठनात्मक क्षमता, अनुभव और कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों और संगठनों के प्रभार सौंपे गए हैं.
वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपेक्षा की है कि नवनियुक्त प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने प्रभार वाले क्षेत्रों में पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क एवं तालमेल स्थापित करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में काम करेंगे. इसके साथ ही समय-समय पर निर्धारित कार्यक्रमों जैसे जन आंदोलनों, धरना प्रदर्शनों, जनसंपर्क अभियानों, संगठनात्मक बैठकों का सफल संचालन सुनिश्चित करेंगे और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
(2/2) https://t.co/dShJDU4ElG— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) October 18, 2026
नए प्रभारी जिलों, महानगरों और विधानसभा क्षेत्र में नियमित प्रवास कर स्थानीय संगठन की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे. और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं और सुझावों से प्रदेश नेतृत्व को अवगत कराएंगे. इसके अलावा अनुषांगिक संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों की प्रभारी अपने-अपने संगठनों की गतिविधियों को गति प्रदान करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं नीतियों से जोड़ने का काम करेंगे.
"अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिला, महानगर, विधानसभा क्षेत्रों और पार्टी के अनुषांगिक संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों का प्रभारी नियुक्त किया गया है. सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की गई है कि वे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर संगठन को मजबूत बनाने में सक्रिय योगदान देंगे. जिन प्रदेश पदाधिकारियों को अभी कार्य आवंटित नहीं किए गए हैं, उन्हें आने वाले समय में जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी."- गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड
इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी: कांग्रेस ने उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप को पौड़ी गढ़वाल, उपाध्यक्ष दर्शन लाल को हरिद्वार ग्रामीण, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय जैन को रुड़की ग्रामीण, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पालीवाल को पछवादून, सतीश नैनवाल को उधम सिंह नगर, मधु को रुद्रपुर सिटी और उपाध्यक्ष हेमंत को अल्मोड़ा एवं राजेंद्र पाल को चंपावत का जिला सह प्रभारी घोषित किया है.
प्रदेश महासचिव नीरज त्यागी को पुरोला, अभिषेक सिंह को उत्तरकाशी, वीरेंद्र पोखरियाल को टिहरी, राकेश राणा को देवप्रयाग, दीप शर्मा को रुद्रप्रयाग, नवीन जोशी को चमोली, राकेश लाल को कोटद्वार ग्रामीण, अनिल भास्कर को कोटद्वार शहर, नरेंद्र राणा को हरिद्वार सिटी, राव शेर मोहम्मद को रुड़की शहर डिस्ट्रिक्ट वाइज इन इंचार्ज बनाया गया है.
इसके अलावा विजय गुनसोला को देहरादून सिटी, अरविंद प्रधान को परवादून, सुमित्तर भुल्लर को काशीपुर सिटी, शोभा बिष्ट को हल्द्वानी सिटी और गणेश उपाध्याय को नैनीताल का डिस्ट्रिक्ट वाइज इन इंचार्ज नियुक्त किया गया है. इसी तरह महासचिव संदीप को रानीखेत, पुष्कर जैन को बागेश्वर, संजय को पिथौरागढ़ और राजेंद्र को डीडीहाट का डिस्ट्रिक्ट वाइज इंचार्ज बनाया गया है.
प्रदेश उपाध्यक्षों को पोर्टफोलियो और जिम्मेदारियां: इसमें विजय सारस्वत को मेनिफेस्टो, सूर्यकांत धस्माना को एनएसयूआई और युवा कांग्रेस, लालचंद शर्मा को सैनिक विभाग विभाग, मनोज रावत को चेयरमैन एसआईआर कमेटी, सीपी सिंह को अनुसूचित जाति विभाग, अनुपम शर्मा को प्रोटोकॉल, सुजाता पॉल को रचनात्मक कांग्रेस, इंदु मान को किसान कांग्रेस, सुखविंदर कौर को राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की जिम्मेदारी दी गई है.
इसके अलावा हाजी सर्बरयार खान को अल्पसंख्यक विभाग, प्रेम को मेनिफेस्टो एंड चार्जशीट कमेटी के साथ ही संतोष चौहान को महिला कांग्रेस, संजय सैनी को लीगल सेल, पूर्व विधायक हेमेश को महात्मा गांधी नरेगा सेल, पूर्व विधायक राजकुमार को नगर निकाय सेल, राजीव महर्षि को प्रचार और प्रकाशन की जिम्मेदारी दी गई है. इसके अलावा 18 और महासचिवों को पोर्टफोलियो और जिम्मेदारियां सौपी गई है.
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