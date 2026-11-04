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उत्तराखंड कांग्रेस ने की सोशल मीडिया के प्रदेश महासचिवों की घोषणा

उत्तराखंड कांग्रेस ( Etv Bharat )

देहरादून: आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने सोशल मीडिया विभाग को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है. इसी कड़ी में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश महासचिवों की सूची जारी कर दी है. विभाग के अध्यक्ष अभिनव थापर ने महासचिवों के नामों की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के निर्देशों पर नई टीम घोषित की गई है.

उन्होंने बताया सभी प्रदेश महासचिव आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के चुनावी अभियान को घर-घर तक पहुंचाएंगे. सभी निष्ठा और लगन से कार्य करते हुए कांग्रेस पार्टी की रीती नीतियों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे. उन्होंने बताया उधम सिंह नगर से ओंकार सिंह, नैनीताल से राजकुमार देहरादून से चरणजीत कौशल नैनीताल जिले से प्रकाश जोशी को महासचिव नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही उधम सिंह नगर से भुवन अवस्थी, देहरादून से अनिल नेगी, चमोली से विजय हिंदवाल, उधम सिंह नगर जिले से सूरज, पौड़ी जिले से भास्कर बहुगुणा, टिहरी से दिनेश सकलानी, देहरादून जिले से दीपक गुप्ता, नैनीताल से घनश्याम, रुद्रप्रयाग जिले से अंकुर, देहरादून से बृजभूषण, अल्मोड़ा से सतीश के नाम की घोषणा की गई है.