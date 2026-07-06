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कांग्रेस की जिला, महानगर, ब्लॉक और नगर पंचायत कमेटी कार्यकारिणियां घोषित, देखिए पूरी लिस्ट

पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की कोशिश: राजेंद्र भंडारी ने बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने नव घोषित पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया है कि सभी पदाधिकारी संगठन की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाएंगे, और पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने व आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को गति देने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे.

कांग्रेस ने जिला और महानगर कमेटी की कार्यकारिणी घोषित की: उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस ने यह घोषणा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से प्राप्त अनुमोदन और संस्तुति के बाद की है. कांग्रेस के महासचिव संगठन राजेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि घोषित कार्यकारिणी में संगठनात्मक जिला पुरोला, उत्तरकाशी, चमोली, कोटद्वार ग्रामीण, कोटद्वार महानगर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार महानगर, हरिद्वार ग्रामीण, रुड़की महानगर, रुड़की ग्रामीण, देहरादून महानगर, पछुवादून, महानगर रुद्रपुर, काशीपुर महानगर के साथ ही उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, डीडीहाट और चंपावत समेत विभिन्न जिलों और महानगरों की कार्यकारिणी शामिल है.

देहरादून: कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं. संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के साथ ही सक्रिय और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पार्टी ने विभिन्न जिला और महानगर कांग्रेस कमेटियों के कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है.

कांग्रेस की लिस्ट (Photo courtesy: Uttarakhand Congress)

बचे हुए जिलों की कार्यकारिणी भी जल्द होगी घोषित: इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की है कि सभी संगठन की नीतियों और कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाते हुए पूरी निष्ठा अनुशासन और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे. इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस संगठन को और अधिक सुदृढ़ और जनोन्मुख बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे. पार्टी के पदाधिकारियों के मुताबिक बाकी बचे जनपदों की भी कार्यकारिणी शीघ्र ही घोषित कर दी जाएगी.

कांग्रेस की लिस्ट (Photo courtesy: Uttarakhand Congress)

इन्हें मिली जिम्मेदारी: कांग्रेस ने पछुवादून त्यूनी ब्लॉक से लायक राम शर्मा, चकराता ब्लॉक से अमर सिंह, मगती ब्लॉक से मायाराम, कालसी ब्लॉक से सुनी शर्मा, झबरेड़ा ब्लॉक से हितेश चौधरी, झबरेड़ा नगर से राहुल सैनी, पिरान कलियर से सुभाष सैनी, ऋषिकेश नगर से ललित मोहन मिश्रा, अल्मोड़ा के भैंसियाचिना ब्लॉक से पूरण, अल्मोड़ा के हवलबाग 2 से शिवराज, मझखाली से राजेंद्र बिष्ट को द्वाराहाट नगर से प्रमोद कुमार, बेतालघाट से शेखर चंद्र, कुंवरपुर गोलापार लालकुआं से हेमंत सिंह, भीमताल नगर से सतीश कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

कांग्रेस की लिस्ट (Photo courtesy: Uttarakhand Congress)

काशीपुर साउथ से इंतखाब: इसी प्रकार रामगढ़ ब्लॉक से दान सिंह, धारी ब्लॉक से सतीश चंद्र, ब्लॉक भिलंगना से सुंदर लाल, टिहरी जिले के कीर्ति नगर से मुकेश, अगस्त्यमुनि ब्लॉक से हरीश गोसाईं, देहरादून के डोईवाला नगर से सुरेंद्र सिंह, काशीपुर नॉर्थ से कुलदीप सिंह जबकि काशीपुर ईस्ट से संजीव और काशीपुर साउथ इंतखाब के नामों को कांग्रेस पार्टी ने अनुमोदित किया है.

चिलियानौला नगर से कमलेश: कांग्रेस पार्टी ने नगर पंचायत ब्लॉक लिस्ट भी जारी की है. पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग ब्लॉक से अमित पाठक, डीडीहाट जिले के मुनस्यारी नगर से बीना देवी, बागेश्वर जिले के कपकोट नगर से प्रकाश और गरुड़ नगर से रंजीत रावत जबकि रानीखेत के चिलियानौला नगर से कमलेश बोहरा, इसी तरह नैनीताल जिले के कालाढूंगी नगर से रोहित, उधम सिंह नगर के महुआ डाबरा नगर से धर्मेंद्र, पंतनगर से महेंद्र, नगला नगर से हरि ओम लालपुर नगर से नरेश को जिम्मेदारी मिली है.

रुड़की रूरल के इमलीखेड़ा से अस्मान अली: जिला हरिद्वार के रुड़की रूरल के इमलीखेड़ा नगर से उस्मान अली, भगवानपुर नगर से सलीम अहमद, पिरान कलियर नगर से खालिद, ढंडेरा नगर से हाजी राव मुन्ना, हरिद्वार रूरल के सुल्तानपुर नगर से सनवर अली, टिहरी जिले के देवप्रयाग के तपोवन नगर से रतन सिंह, गजा नगर से राजेंद्र, पुरोला नगर से कविंदर,नौगांव नगर से भगतराम, जनपद चमोली के पीपलकोटी नगर से सुनील, पोखरीनगर से मुकेश, थराली नगर से अब्बल सिंह, नंदा नगर से हर्षवर्धन, गुप्तकाशी नगर से मदन, तिलवाड़ा नगर से बिशन सिंह, जनपद पौड़ी के थैलीसैंण नगर से बिशंभर ममगाईं, कोटद्वार रूरल के स्वर्ग आश्रम नगर से आदेश तोमर को कांग्रेस कमेटियों और नगर पंचायत कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गई है.

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