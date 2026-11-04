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अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने जबरन उठाया, मां की बिगड़ी तबीयत

अंकिता के माता-पिता को ले जाती पुलिस ( फोटो सोर्स- X@yogitabhayana )

देहरादून: दिल्ली में राजघाट पर बापू के समाधि स्थल के पास धरने पर बैठे अंकिता भंडारी के माता पिता को पुलिस ने जबरन उठा लिया. इसी दौरान राजघाट पर अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी की बेहोश हो गईं. उन्हें अस्पताल ले जाया गया है. एनजीओ संचालिका योगिता भयाना ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार तीखा हमला बोला है.

उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से पहले अंकिता भंडारी के माता-पिता को परेशान किए जाने का आरोप लगाया है. गणेश गोदियाल ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि अभी-अभी जानकारी मिली है कि अंकिता भंडारी के माता-पिता को इंडिया गेट के पास से दिल्ली पुलिस जबरन अपने साथ ले गई और करीब दो घंटे तक इधर-उधर घुमाती रही. बाद में अंकिता की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बुराड़ी के एक अस्पताल ले जाया गया.