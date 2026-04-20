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नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा- जनता समझ चुकी इनका चाल चरित्र

गणेश गोदियाल बोले- भाजपा विपक्ष के खिलाफ महिला विरोधी होने का नैरेटिव सेट करना चाहती थी, कुंजवाल बोले- लोगों को गुमराह करने की कोशिश

NARI SHAKTI VANDAN AMENDMENT ACT
नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस सख्त (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 20, 2026 at 7:26 AM IST

4 Min Read
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देहरादून/अल्मोड़ा: संसद में पेश होने के बाद गिरे नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता विपक्ष को दोषी करार दे रहे हैं. इसको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रधानमंत्री सहित भाजपा पर पलटवार किया है. वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने केंद्र सरकार पर महिलाओं के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया है.

नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम पर राजनीति: गणेश गोदियाल ने कहा कि भाजपा विपक्ष के खिलाफ महिला विरोधी होने का एक नैरेटिव सेट करना चाहती थी, उन्होंने सवाल उठाया कि यदि वह इस बिल के पक्षधर थे, तो वहां पर बिल गिरते ही भाजपा महिला सांसदों के पास नारों वाली तख्तियां पहले से ही मौजूद कैसे थी. जबकि इसकी तैयारी एक-दो घंटे पहले हो चुकी होगी. उन्होंने कहा कि भाजपा दरअसल इस बिल को गिराना चाहती थी. इसलिए पहले से ही यह तैयारी की गई थी.

कांग्रेस बोली जनता बीजेपी का चाल और चरित्र समझ गई है: गणेश गोदियाल ने कहा कि यदि भाजपा इस बिल को पास करवाना चाहती थी, तो किसी भी हद तक विपक्ष के तमाम सांसदों को तोड़कर बिल के समर्थन में वोट डलवा सकती थी. उन्होंने कहा कि यही बिल यदि उद्योगपतियों के पक्ष में होता, तो बीजेपी हर वह कोशिश करती जिससे यह बिल पास हो गया होता. अब भाजपा नैरेटिव सेट नहीं कर सकती. यह नैरेटिव उसी तरह है, जैसे खेती भी उपजाऊ हो, खेती तैयार की गई हो और बीज भी जमने के लिए सक्षम हों, तब फसल उगती है. इस प्रकार नैरेटिव तभी बनता है जब लोगों के मन की इच्छा के अनुरूप बातें कही जा रही हों और वह बात उसमें फिट बैठ जाए. अब परिस्थितियों बदल गई हैं. अब उनके बीज को उगाने के लिए जमीन बिल्कुल तैयार नहीं है. अब लोग भाजपा का चाल और चरित्र समझ गए हैं.

केंद्र सरकार पर झूठ परोसने का आरोप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने देश की जनता को झूठ परोसने का आरोप लगाते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया. गोदियाल ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश जैसे गंभीर और गरिमामयी मंच का उपयोग विपक्ष को कोसने के लिए किया. उन्होंने इसे परंपराओं का अपमान और देश के संसाधनों का दुरुपयोग बताया है और कांग्रेस पार्टी की कड़ी निंदा करती है.

कुंजवाल ने केंद्र सरकार पर गुमराह करने का आरोप लगाया: उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविन्द सिंह कुंजवाल ने भी इस मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर महिलाओं को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने जारी बयान में कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू से ही महिला आरक्षण की पक्षधर रही है. 2023 में संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में विपक्ष ने अहम भूमिका निभाई थी. कुंजवाल ने सवाल उठाया कि लोकसभा की 543 सीटों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस बिल को लागू करने में देरी क्यों की गई. उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने इसे जानबूझकर जनगणना और परिसीमन से जोड़कर टालने की कोशिश की.

चुनावी वक्त पर अधिसूचना: उन्होंने दावा किया कि सरकार ने चुनावी माहौल को देखते हुए 16 अप्रैल 2026 को बिल की अधिसूचना जारी की. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए राज्यों की सीटों में बदलाव कर राजनीतिक लाभ लेने की रणनीति बनाई जा रही थी, जिसे विपक्ष की एकजुटता ने रोक दिया.

महिलाओं से की अपील: कुंजवाल ने भाजपा पर कांग्रेस के खिलाफ गलत आरोप लगाने का भी आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी आज भी महिला आरक्षण बिल को तुरंत लागू करने के पक्ष में है. उन्होंने देश की महिलाओं से अपील की कि वे तथ्यों को समझें और किसी भी भ्रामक प्रचार से सावधान रहें.
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