उत्तराखंड में रसोई गैस बुकिंग बैकलॉग घटकर हुआ 2 लाख 68 हजार, खाद्य आयुक्त ने स्पष्ट की स्थिति
उत्तराखंड में आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने एलपीजी और पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 28, 2026 at 8:47 PM IST
देहरादून: वैश्विक हालातों के बीच उत्तराखंड में एलपीजी और पेट्रोलियम आपूर्ति को लेकर सरकार सतर्क है. आयुक्त आनंद स्वरूप ने साफ किया कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. शनिवार को आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति आनंद स्वरूप ने मिडिल ईस्ट में चल रहे तनावपूर्ण हालातों के कारण प्रदेश की आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभावों को लेकर अहम जानकारी दी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को संयम और धैर्य बनाए रखने की जरूरत है.
उन्होंने बताया कि इन हालातों के चलते प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों, खासतौर पर एलपीजी गैस की आपूर्ति में शुरुआती दौर में कुछ चुनौतियां सामने आई थीं. हालांकि, भारत सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रित कर ली गई है.
आयुक्त ने बताया कि व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर अस्थायी पाबंदियां लगाई गई थीं, जिन्हें अब धीरे-धीरे हटाया जा रहा है. शुरुआत में कमर्शियल गैस केवल अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए उपलब्ध कराई जा रही थी, लेकिन बाद में 20 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति पर्यटन व्यवसाय से जुड़े होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के लिए शुरू की गई.
पर्यटन राज्य होने के कारण सरकार ने इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी, ताकि होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों की आय पर प्रतिकूल असर न पड़े. इसके बाद 23 मार्च को केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त 20 प्रतिशत कमर्शियल गैस आपूर्ति की मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश में अब प्रतिदिन करीब 5300 व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही है. घरेलू गैस को लेकर उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त उपलब्धता रही है, लेकिन शुरुआत में पैनिक बुकिंग के चलते बैकलॉग बढ़ गया था. एक समय यह बैकलॉग 3 लाख तक पहुंच गया था, जो अब घटकर करीब 2 लाख 68 हजार रह गया है.
आयुक्त ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरत गैस बुकिंग न करें. उन्होंने बताया कि कई मामलों में लोग पहले से भरे सिलेंडर होने के बावजूद नई बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई पर अनावश्यक दबाव बढ़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्रों में गैस आपूर्ति की समय सीमा 45 दिन और शहरी क्षेत्रों में 25 दिन निर्धारित की गई है.
पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में किसी तरह की कोई कमी नहीं है. अन्य राज्यों में भले ही पेट्रोल पंपों पर लाइन और कमी की खबरें सामने आई हों, लेकिन प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी हुई है. आपूर्ति के लिए तीन प्रमुख तेल कंपनियां, आईओसीएल, भारत गैस और हिन्दुस्तान गैस से लगातार सप्लाई बनाए हुए हैं. इसके अलावा इंडस्ट्रियल एजेंसियों को भी 20 प्रतिशत अतिरिक्त आपूर्ति दी गई है और बल्क कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है.
पीएनजी को बढ़ावा देने की अपील: आयुक्त ने स्वदेशी पीएनजी गैस के अधिक इस्तेमाल पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करना पड़ता है, जबकि पीएनजी देश में ही उपलब्ध है. देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार पर काम किया जा रहा है. साथ ही क्लस्टर आधारित मॉडल पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे दूर-दराज क्षेत्रों में भी पीएनजी की सुविधा दी जा सके.
काला बाजारी पर सख्ती: आयुक्त ने साफ किया कि गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की काला बाजारी पर सख्त नजर रखी जा रही है. विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश में 9 मार्च से 27 मार्च 2026 तक काला बाजारी के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई. इस दौरान कुल 4478 निरीक्षण और 87 छापेमारी की गई, जिसमें 15 एफआईआर दर्ज हुईं और 7 लोगों की गिरफ्तारी की गई. कार्रवाई के दौरान 672 घरेलू गैस सिलेंडर और 139 व्यावसायिक सिलेंडर समेत कुल 811 सिलेंडर जब्त किए गए. इसके अलावा 1 पिकअप वाहन, 1 कांटा और 2 रिफिलिंग किट भी बरामद की गईं. विभाग ने इस अवधि में कुल 85,100 रुपये का अर्थदंड भी वसूला.
सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत के अनुसार ही गैस बुकिंग करें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे.
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